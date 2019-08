/ / Dia Nacional do Economista: profissionais de Mato Grosso recebem homenagem em sessão especial na Assembleia Legislativa

Dia do Economista é celebrado nacionalmente nesta terça, 13 de agosto





Quarenta e um economistas de Mato Grosso foram homenageados na noite desta segunda-feira (12), véspera do Dia Nacional do Economista, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Dia Nacional do Economista é comemorado sempre no dia 13 de agosto - data em que o ex-presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei Nº 1.411, em 1951, oficializando a profissão no Brasil.

Para o presidente do Conselho Regional dos Economistas - Corecon-MT - Evaldo Silva, o momento inspira dupla comemoração. Isso porque o Conselho Regional completa este ano, 45 anos de fundação. "Esse é um momento no país, que eu diria que é histórico para o economista, porque esse profissional volta a estar no centro dos debates. Em função do momento político-econômico que o Brasil está vivendo, o economista voltou a ser aquela peça fundamental nas discussões, nos planejamentos, colaborando assim com a sociedade e gestão, não só na esfera pública, mas também no setor privado. É com certeza um tempo de valorização profissional", destacou o presidente do Corecon-MT.

Um dos homenageados da noite, o economista Aldo Pascoli Romani, é um dos fundadores da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso. "Eu vejo a economia hoje, com toda a evolução da tecnologia que existe, uma profissão com grande potencial de expandir sua área de atuação. Homenagens como estas são também um incentivo para essa próxima geração de economistas que está se formando", disse Aldo.

A sessão solene foi presidida pelo deputado estadual Thiago Silva, que também integra essa categoria profissional. "Ser economista é algo sublime e me sinto realizado por ter trabalhado nessa profissão. Minha atuação e formação na área tem me ajudado na minha carreira política, na minha contribuição para o crescimento e desenvolvimento do nosso estado e país. A nossa economia é nossa força motriz", disse o parlamentar.

Alexandre Magno, Diretor-Adjunto da Faculdade de Economia da UFMT também destacou o papel do economista no desenvolvimento do país e no bom uso do dinheiro público. "Nossa categoria tem a oportunidade de analisar estratégias e discutir alternativas de como enfrentar os desafios com maior qualidade e eficiência", disse.

O deputado estadual Wilson Santos também participou da cerimônia. "Mato Grosso deve muito a estes profissionais. Este é o estado que mais cresce há 40 anos, fruto de planejamentos e atuação de muitos economistas", enfatizou Wilson.





Fonte: Andressa Boa Sorte/Assessoria Corecon-MT.