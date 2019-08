/ / Deputado Faissal se licencia e Oscar Bezerrra assume

O suplente de deputado Oscar Bezerra (PV) assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa em substituição ao titular Faissal Callil (PV), que pediu afastamento por até 120 dias para tratamento de saúde. O novo parlamentar foi empossado ontem pela vice-presidente do parlamento, deputada Janaína Riva (MDB), oriunda de Juara, mesmo domicílio eleitoral de Bezerra e onde as famílias são adversárias políticas.

Bezerra foi deputado na legislatura passada, mas nas eleições de 2018 fez apenas 11.827 votos e não conquistou a reeleição, ficando na primeira suplência da coligação. No retorno à Casa, Bezerra agradeceu pelo acolhimento, em especial dos trabalhadores da Casa de Leis, e afirmou que espera colaborar com os parlamentares para o bem da sociedade mato-grossense.

“Apesar do curto espaço de tempo, espero contribuir com Mato Grosso. Fico feliz de retornar e contribuir com todos vocês”, discursou na posse.

A posse foi efetuada por Janaína Riva, que presidia a sessão na ausência de presidente de ofício, Eduardo Botelho (DEM). Demonstrando respeito o tempo todo, a parlamentar elogiou o “colega” e deu as boas-vindas.

“O bom filho à Casa torna”, disse, acrescentando: “O discurso [ele] não precisa nem anotar. Está tudo na cabeça. É um grande líder da nossa região, também”.

Os Bezerra e os Riva são adversários em Juara, onde travam disputas históricas pela prefeitura. No parlamento, ao longo da legislatura passada, a relação de Janaína com Oscar Bezerra foi de respeito. A diferença da deputada é com a esposa do colega, Luciane Bezerra, que no ano passado acusou a família Riva de trabalhar para a sua cassação na prefeitura. Na época, Janaína prometeu processar Luciane.