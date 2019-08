/ / Departamento municipal de Desporto de Guarantã do Norte iniciará a Copa das Torcidas Organizadas

O Departamento Municipal de Desportos de Guarantã do Norte/MT estará dando inicio em mais um evento esportivo que faz parte do calendário esportivo do município, o Campeonato Municipal das torcidas Organizadas edição 2019.





As inscrições estão abertas e as pessoas interessadas em estarem formando suas equipes, já podem estar retirando as fichas de inscrições no departamento de desporto anexo ao ginásio Bezerrão, em horário comercial, varias fichas já foram retirados tanto nas categorias, masculina como na feminina.





O atleta para jogar pela equipe, terá de realmente torcer pela agremiação em que ele irá defender, já as atletas femininas não há necessidade, ambas as categorias os atletas terão de ser moradores do município de Guarantã do Norte. As inscrições estarão no valor de 300 reais no masculino e 250 no feminino e terá de ser paga no dia do congresso técnico.





O congresso técnico estará acontecendo na próxima quinta-feira (15/08/19), com inicio às 19 horas, as equipes deverão apresentar as fichas de inscrições preenchidas com os nomes de todos os atletas, para que, todos passam por uma avaliação com os representantes do Departamento e os responsáveis pelas demais equipes participantes. Cada equipe poderá inscrever no mínimo 07 atletas e no Maximo 12.





O inicio do campeonato, esta prevista para iniciar no dia 22 do corrente mês, com rodadas todas as terças e quintas-feiras, no ginásio Bezerrão.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias