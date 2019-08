/ / Cuiabá vence Botafogo-SP e entra no G4 da Série B

O Cuiabá está, temporariamente, na zona de classificação para a Série A do ano que vem. A equipe da capital mato-grossense derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2 a 0, em partida disputada na Arena Pantanal, e válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Cuiabá assumiu o 4º lugar, com 29 pontos. Bragantino (35 pontos), Coritiba (33) e Atlético-GO (30) completam o G4. Já o Botafogo-SP segue com 27 pontos e caiu para 6º lugar. A 18ª rodada será finalizada neste domingo.

O próximo compromisso do Cuiabá é contra o Vila Nova, fora de casa, no estádio Olímpico de Goiânia (GO). O jogo será na terça-feira (27). Na mesma noite, o Botafogo encara o Paraná, em casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O jogo – O Cuiabá começou propondo ações ofensivas e, aos 11 minutos do primeiro tempo, Alê aproveitou sobra e pegou de primeira para defesa de Darley. O Botafogo respondeu, aos 22, com Murilo, que invadiu a área e chutou. Victor Souza espalmou.

O gol do Cuiabá saiu aos 29 da etapa inicial. Paulinho cruzou, Gilmar se antecipou ao zagueiro e colocou no canto para abrir o placar. O Dourado ainda teve nova oportunidade aos 38, em cobrança de falta de Paulinho, que Darley defendeu. Antes do intervalo, por pouco o Botafogo não empatou. Nadson deu passe no meio da defesa e Victor Souza tirou. Henan quase aproveitou a sobra.

O Cuiabá voltou pressionando na segunda etapa. Aos 3, Rodolfo recebeu passe de Felipe Marques e bateu cruzado. Darley se esticou, defendeu e cedeu o escanteio. Aos 17, Jean Patrick bateu e Darley, novamente, evitou o segundo do Cuiabá. Aos 37, no entanto, Alê entrou na área e tocou para Jean Patrick, que empurrou para a rede e decretou o resultado final.