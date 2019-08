/ / Cuiabá vai trocar ingresso ‘perdido’ contra o Figueirense para jogo contra o Botafogo

O torcedor que comprou ingresso e que foi ao estádio ontem à noite para ver o jogo entre o Cuiabá e o Figueirense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas que não assistiu ao “espetáculo” porque os atletas do time catarinense não entraram em campo por causa dos salários atrasados, não vai ficar no prejuízo.

A diretoria do Dourado já anunciou que vai trocar todos os ingressos para o jogo de sexta-feira, às 20h30 (horário de Mato Grosso) contra o Botafogo-SP, também na Arena Pantanal. A troca pode ser efetuada em todos os pontos de venda na capital e também na bilheteria do estádio pouco antes do início da partida.

Conforme já foi informado, com a ausência do Figueirense em campo, o Cuiabá foi declarado vencedor da partida por 3 a 0 e ganhou os três pontos, chegando a 26 e subindo para o 7º lugar, somente a três pontos do G4, que dá vaga para a primeira divisão do ano que vem.

O fato de não ter jogado poupa o elenco do Dourado e repõe peças importantes, como o zagueiro Leandro Souza, que já cumpriu a sua suspensão automática. O volante Jean Patrick, que pegou suspensão de quatro jogos, cumpriu seu terceiro “gancho”.