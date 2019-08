/ / Cotas do PIS/Pasep começam a ser pagas e mato-grossenses receberão juntos mais de R$ 150 milhões

As cotas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para trabalhadores com carteiras assinadas entre 1971 e 4 de outubro de 1988 começaram a ser pagas. A Caixa Econômica Federal informou, ao Só Notícias, que em Mato Grosso são 97.718 trabalhadores beneficiários que receberão R$ 159,2 milhões do PIS . O dinheiro começou a ser depositado nas contas.

Para o PIS, correntistas de todas as idades já estão recebendo. Não correntista, a partir de 60 anos, a partir do dia 26, não correntista até 59 anos, 2 de setembro. Os saques das cotas do PIS com valor até R$ 3 mil podem ser feitos com o Cartão do Cidadão e a senha Cidadão nos terminais de autoatendimento, nas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação oficial com foto. Os valores acima de R$ 3 mil e de cotistas que não possuem Cartão do Cidadão devem ser sacados nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Os cerca de 30 mil cotistas do Pasep que possuem contam corrente ou poupança no Banco do Brasil já tiveram o depósito feito automaticamente. Os cotistas clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até R$ 5 mil, poderão transferir o saldo da cota via TED, sem nenhum custo, a partir do dia 20 de agosto.

Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal poderão realizar os saques diretamente nas agências a partir do dia 22. Estão disponíveis R$ 4,5 bilhões pertencentes a 1,522 milhão de cotistas.

Só Notícias/David Murba (foto: reprodução/arquivo)