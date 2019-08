/ / Corinthians sai na frente, mas cede empate ao Palmeiras em Itaquera

Não foi dessa vez. O Corinthians perdeu uma grande oportunidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro neste domingo, em Itaquera. Recebendo o Palmeiras pela 13ª rodada da competição, o time comandado pelo técnico Fábio Carille até saiu na frente logo aos 12 minutos de jogo com Manoel, mas cedeu o empate no início da etapa complementar e teve de se conformar com o 1 a 1 no marcador. O gol do Verdão foi marcado por Felipe Melo.

Entrando em campo pressionado por uma vitória depois do protesto das torcidas organizadas na porta do CT, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. Diogo Barbosa e Bruno Henrique foram os piores em campo. Mas, a conversa que Felipão teve com o elenco no intervalo surtiu efeito, e o Verdão voltou para a etapa complementar mais ligado, o que fez com que o time assegurasse ao menos o empate diante de mais de 40 mil corintianos.

Apesar de ter somado um ponto fora de casa, o Palmeiras permitiu ao Santos abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e agora terá de recuperar o prejuízo torcendo para que seus concorrentes tropecem nas próximas rodadas. O Corinthians, por sua vez, poderia ultrapassar o São Paulo e assumir a quinta colocação, no entanto, com o empate, acabou ficando em sétimo lugar.

Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press/arquivo)