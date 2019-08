/ / Com três gols e duas assistências em seis jogos, Welinton Junior vibra com números positivos e mira sequência em Portugal

Um início para ninguém botar defeito. Seja com gol ou assistência, Welinton Junior vem sendo decisivo com a camisa de seu novo clube, o Desportivo Aves. Dos três jogos oficiais já disputados, sendo dois pelo Campeonato Português e um pela Copa da Liga, o atacante teve participação direta em todos. Balançou as redes duas vezes e deu passe para um. E, se considerarmos ainda os amistosos preparatórios, o brasileiro já acumula três gols e duas assistências.





Os números positivos impressionam o próprio atacante, que vibra com o desempenho em sua primeira experiência na Europa. “Vim confiante e preparado para fazer o meu melhor, é claro. Mas se eu disser que esperava um início tão bom, é mentira. Estou bem feliz por conseguir ajudar a equipe em quase todos os jogos que disputei até agora. Por ser o começo de um trabalho, em um país diferente, fiquei surpreso e ao mesmo alegre pelos meus resultados. Vou continuar fazendo o meu melhor e espero ajudar ainda mais ao longo da temporada. Estou bem motivado”, revelou o jogador, que completou seu primeiro mês em Portugal.





No último domingo (18), o Desportivo Aves conquistou sua primeira vitória no campeonato nacional, venceu em casa o Marítimo por 3 a 1. Autor do último gol da partida, que garantiu o triunfo, Welinton Junior foi eleito o “homem do jogo”, premiação dada ao melhor atleta em campo.









Na quinta-feira (23), a equipe do brasileiro enfrenta fora de casa o Rio Ave, pela terceira rodada da Liga NOS, como é chamada a primeira divisão de Portugal. “Foi uma honra ganhar o prêmio de melhor jogador. Fiquei muito feliz mesmo. Mas agora é manter o foco e ir em busca da nossa segunda vitória no campeonato. É importante que a gente tenha um bom início para conseguir fazer uma temporada positiva”, concluiu.

Foto Divulgação/Clube Desportivo das Aves:

