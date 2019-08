/ / Com shows lotados, banda Supercombo segue em turnê pelo Brasil

O grupo está divulgando o quinto álbum de estúdio "Adeus, Aurora"

Com pouco mais de uma década atuando no cenário musical brasileiro, a banda Supercombo consolidou uma carreira de prestígio e com número expressivo e crescente de fãs, tendo participado de grandes eventos como Lollapalooza Brasil, Planeta Atlântida e o Festival João Rock.

Atualmente, o grupo segue em turnê pelo Brasil, divulgando o seu mais recente álbum, "Adeus, Aurora".

Sintonia dentro e fora dos palcos

Em shows lotados pelo país, o público de várias idades entoa os sucessos do grupo. A identificação imediata com as letras vem claramente por conta dos temas abordados.

As canções falam de emoções profundas, dramas e dilemas que rodam o cotidiano das pessoas.

No trabalho musical do quinteto, esses assuntos ganham uma discussão clara e uma visão mais otimista, com isso, ajudam as pessoas a se aceitarem mais como são. Ao som da Supercombo, os fãs conseguem embarcar numa linda jornada de autoconhecimento.

Mesmo quando não estão nos palcos, os integrantes continuam em interação constante com os milhares de fãs. Por meio das redes sociais, a banda revela as curiosidades de bastidores e mantém o público informado sobre a agitada rotina do grupo que inclui diversas atividades.

Projetos extras

Paralelamente à produção dos discos e shows, a banda se dedica a diversos projetos como o canal, no Youtube que tem quase 1 milhão de inscritos. Por lá, a Supercombo publica conteúdos próprios por meio de narrativas variadas, além de conter todo o acervo de videoclipes.

Entre os destaques está a “Session da Tarde”, uma série de sessões acústicas, que está na segunda temporada e conta com várias participações especiais entre eles, Dinho Ouro Preto, Liniker, Scalene, Fresno, 2Reis, Carne Doce, Plutão Já Foi Planeta entre outros. A primeira temporada foi focada na mescla de gerações da música e a segunda em misturar diversos estilos juntando artistas da MPB, reggae e pop.

A banda também inovou ao lançar, em 2018, a HQ “Adeus, Aurora”, mesmo nome do mais recente álbum do grupo. O quadrinho foi desenhado pelo ex-integrante da banda Jean Diaz. A HQ retrata as aventuras de Aurora, uma garota que descobre um terrível segredo sobre sua família e precisa correr contra o tempo para salvar a si mesma e aos outros.

Outra conquista importante da Supercombo foi ter cinco músicas na trilha sonora do seriado “Juacas”, do Disney Channel, entre elas a abertura do programa que traz a música "Dropo o Mundo".

Mais sobre a banda

A trajetória do grupo começou em 2007, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e hoje tem como base a cidade de São Paulo trazendo Leo Ramos (voz e guitarra, de Vitória/ES), Pedro “Toledo” Ramos (guitarra e voz, de Gravataí/RS), Carol Navarro (baixo e voz, de Santo André/SP) e Paulo Vaz (teclados, de Ribeirão Preto/SP). Em 2019, a banda cresceu com a chegada do baterista André Dea de Curitiba/PR.

Em 2014, a canção “Piloto Automático” que tem mais de 35 milhões de views no Youtube, se tornou um dos maiores sucessos nacionais da música brasileira no ano, conquistando o título de segunda música mais compartilhada no Spotify. Já em 2015, a banda participou da segunda edição do programa “Superstar” (Rede Globo),apresentado por Fernanda Lima, ganhando projeção nacional.

A discografia da Supercombo inclui cinco álbuns de estúdio: “Festa?” (2007), “Sal Grosso” (2011), “Amianto” (2014), “Rogério” (2016) e “Adeus, Aurora” (2018).

Mais sobre o novo álbum, “Adeus, Aurora”

O disco “Adeus, Aurora” traz 10 faixas autorais e inéditas: “Guarda Chuva”, “O Guerreiro e a Selva”, “Menina Lagarta”, Robozin”, “2 e 1”, “Meu Colorista”, “Parafuso a Menos” “Cela”, “Xepa das Estrelas e “Maremotos”.

Mantendo a essência com o qual ficou conhecida, a Supercombo deu ao novo trabalho uma roupagem um pouco diferente das anteriores e as canções transitam por diversos estilos. Um diferencial para os fãs: as músicas podem ser ouvidas como trilha sonora da HQ de mesmo nome.

Mixado por Leonardo Ramos em São Paulo e masterizado por Chris Hanzsek em Seattle, o álbum teve seu projeto gráfico e direção de arte idealizados por Paulo Aguiar, Fernando Cescon e Gabriel Dantas.

Confira o clipe da canção “Piloto Automático” que já ultrapassou 1,9 milhões de views no YouTube:

Último videoclipe lançado - "Menina Largata":

Confira o álbum completo nas plataformas digitais:

Acompanhe a agenda da Supercombo:

06/09 Hacktown - Minas Gerais

07/09 Bacon Day - SP

14/09 Oxigenio Festival - SP

Por Vanessa haddad