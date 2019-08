/ / Com quase 200 jogos pela Portuguesa, Luis Ricardo participa de jogo festivo pelo centenário e torce por dias melhores ao clube: “Ver a Lusa entre os grandes”

A manhã de domingo (25) foi especial para o torcedor da Portuguesa. Isso porque, o clube organizou um jogo festivo no estádio Canindé numa ação de marketing voltado ao centenário da Lusa que acontece em 14 de agosto de 2020. A partida colocou em lado opostos ídolos da Portuguesa x seleção dos famosos.





Quem esteve reforçando o time de estrelas da Lusa foi o lateral-direito Luis Ricardo. Ele defendeu a equipe paulista de 2010 até 2013. No total, foram 194 jogos e 21 gols marcados. Após temporadas vitoriosas pela Portuguesa, Luis Ricardo foi negociado com o São Paulo. Além de Luis Ricardo, diversos craques que marcaram a história da Lusa como: Zé Roberto, Sinval, Capitão, Zé Maria, Pintado, Paulinho Mclaren e Evair marcaram presença no evento.





Os jogadores da Portuguesa que comparecerem ao jogo receberam kits do clube com uniforme completo e um certificado pelos serviços prestados. Com uma linda história na Lusa, sendo a equipe que mais defendeu na carreira, Luis Ricardo ficou lisonjeado com o convite e com a homenagem. “Quando recebi o convite através de um pedido do presidente Alexandre Barros fiquei muito feliz. É um time que me identifico muito. Foi especial demais voltar a atuar no Canindé e encontrar grandes ídolos do clube. Guardo ótimas lembranças de tudo que vivi na Portuguesa”, declarou o jogador de 35 anos e que estava na Ponte Preta no primeiro semestre de 2019.





Com uma linda história na Portuguesa, com direito ao título da Série B em 2011, Luis Ricardo descreve o seu sentimento pelo time paulista. “Ser ídolo de qualquer agremiação é muito gratificante, ainda mais de um clube com tantas histórias e com tantos outros jogadores que já passaram por ali. Pude rever alguns deles. Alguns eu nem era nascido e já faziam história com a camisa da Lusa. Só tenho sentimento de muita gratidão ao clube”, declarou o versátil atleta.





Enquanto define o futuro clube para a sequência da sua carreira, Luis Ricardo reforça a torcida por dias melhores no estádio do Canindé . “O meu sonho é ver a Portuguesa se reerguer. Torço para que o clube se reestruture com uma gestão sólida, de pessoas competentes e que, de fato, venham para somar. Desejo novamente ver a Lusa entre os grandes”, finalizou.









Foto: Leonardo Sguaçaba

Assessor de Imprensa