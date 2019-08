/ / Círculo Militar de Cuiabá sedia estadual de tênis até domingo

Saiba quem são os líderes do ranking de cada categoria do Circuito Estadual

O torneio BMW Galaxie Motors III Cup de Tênis começa nesta quarta-feira (21), às 17h, válido pela 10ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, terá 30 partidas no primeiro dia, e continuará até a conclusão das finais no domingo (25.08), no Círculo Militar de Cuiabá (CMC). Com mais de 200 inscritos e premiação em dinheiro para campeão, finalista e semifinalistas da 1ª Classe Pro.

Conforme o ranking estadual da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), a 1ª Classe Pro(fissional) tem como líderes os tenistas Robson Nunes (em 1° lugar – 540 pontos), Kennedy Gregório (2° lugar - 510 pontos) e Júlio Manoel Benegas (3° - 475 pontos). E a 1ª Classe tem como líderes os atletas Givanildo Almeida (1° lugar - 690), Mário Meira (2° - 520) e Edberg Rezende (3° - 460 pontos).

Na 1ª Classe Feminina, Maria do Carmo Mendes lidera com 490 pontos, seguida por Tamy Manabe na 2ª posição com 460 e Bárbara Almeida na 3° posição com 440 pontos. Mas Bárbara está grávida e não disputará mais a temporada 2019 do Circuito Estadual. E a 2° Classe Feminina tem como líderes as tenistas Lara Bela Frederico (860), Anna Laura França (770) e Carolina de Campos (260).

A 1° Classe +34 (para atletas acima de 34 anos) é liderada por Guilherme Freitas (610 pontos), Jan Assad Lahham (530), Flávio Muller (490) e Ricardo Mercado (405 pontos). E a 2ª Classe é liderada por Fernando Pigozzi (550 pontos), Nelson Kawahara (390) e Patrick Silva (360). E a 2ª Classe +34 tem os líderes Nelson Kawahara (680), Joilson Borges (230) e João Luís Muller (210 pontos).

A 3ª Classe é liderada por João Luís Muller (555 pontos), Ely Cleverson (380), Samuel Ferres (180), José da Silva (180), Wander Lima (180) e Arthur Felipe Heinen (180 pontos). E a 4ª Classe tem os líderes João Carlos Junior (500), João Luís Muller (290) e Leonardo Storck (200 pontos). E a 5ª Classe é liderada por Guilherme Spiering (490), José Carlos Santos (340) e Helder Ramos (180).

Serviço

O Círculo Militar de Cuiabá localiza-se na rua Brigadeiro Sampaio, n°99, na Vila Militar, em frente a rotatória do Jardim Cuiabá. E o público tem entrada gratuita para assistir as partidas. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do CMC e da FMTT e ou por telefone: (65)99982-8269 e (65)99925-5536.

Calendário

O Circuito Estadual de Tênis 2019, organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis em conjunto com clubes e academias, terá o total de 16 etapas e terá torneios em sete cidades-sede (Cuiabá, Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Nova Mutum). E a 11ª etapa ocorrerá no Sinop Tênis Clube, de 05 a 08 de setembro, em Sinop (480km da Capital de MT).

Texto: Junior Martins/FMTT

Crédito Fotografia: Junior Martins/FMTT