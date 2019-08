/ / carretas que pegaram fogo são retiradas e corpo carbonizado de motorista é encontrado

A Polícia Civil confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que os destroços e às ferragens da Volvo FH12 380 preta, com placas de Sorriso, e uma Mercedes-Benz Actros 26 51, com placas de Santarém (PA), foram retirados da ribanceira onde caíram, pegaram fogo e ficaram destruídas, ontem à noite, na rodovia federal, em uma curva nas proximidades de Terra Nova do Norte (154 quilômetros de Sinop). “Usamos caminhões-guinchos para levantar partes da cabine. Os restos mortais do motorista foram encontrados preso no eixo do caminhão. Agora será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop para reconhecimento oficial. Familiares dele já foram localizados para fazer confronto de exames se for necessário”, explicou o investigador, Artur Filho.

Conforme Só Notícias já informou, em primeira mão , o outro motorista da Mercedes-Benz foi socorrido com ferimentos, levado pela ambulância ao hospital municipal de Terra Nova do Norte e não corre risco de morte. O fogo também atingiu uma região de mata e um caminhão-pipa da prefeitura de Terra Nova com auxílio dos funcionais da secretária de Obras ajudou no controle das chamas. O Corpo de Bombeiros de Colíder também esteve no local e acabou com o incêndio, pouco horas depois.

Hoje pela manhã, uma agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, ao Só Notícias, que preliminarmente foi possível constatar que ocorreu uma colisão lateral entre as carretas. “A Volvo seguia sentido Guarantã do Norte e a outra para Sinop quando ocorreu o impacto. O motorista da Mercedes-Benz relatou que fazia a subida quando percebeu a aproximação descontrolada da carreta. Nesse trecho, a pista e duplicada e ele tirou ao máximo que pode para o acostamento. Mesmo assim, ocorreu a colisão entre os vagões e as duas caíram na ribanceira”.

Não houve interdição da rodovia. Apenas foi retirada algumas peças que ficou na pista para evitar novos acidentes. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) chegou a fazer as primeiras análises das causas da colisão, mas devido ao horário e o local de difícil retomou, esta manhã, coletar mais informações para apontar em um laudo todas as circunstâncias de como ocorreu o acidente.

Os restos mortais do motorista serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Paulo Goulart e divulgação - atualizada)