/ / Carretas batem, caem de ribanceira, pegam fogo e motorista morre carbonizado em Terra Nova do Norte

Um motorista morreu e outro ficou ferido em um acidente na noite de quarta-feira (14) na BR-163, próximo ao município de Terra Nova do Norte, a 648 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, o acidente envolveu duas carretas em uma curva na rodovia. Um dos veículos tinha placas de Sorriso, cidade a 420 km de Cuiabá, e o outro de uma cidade no Pará.

Após a colisão as duas carretas caíram na ribanceira e pegaram fogo.

Além dos veículos, a vegetação seca às margens da rodovia também incendiou.

Para conter o fogo, um caminhão-pipa da Prefeitura de Terra Nova do Norte foi encaminhado ao local.

O Corpo de Bombeiros de Colíder, a 648 km da capital, também foi acionado para ajudar.

De acordo com a polícia, um dos motoristas foi socorrido com ferimentos, levado pela ambulância ao Hospital Municipal de Terra Nova do Norte e não corre risco de morte.

Já o outro condutor ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. As causas do acidente vão ser investigadas.

Do G1