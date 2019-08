/ / Carreta tomba e pega fogo na Serra do Cachimbo; motorista fica ferido

A carreta (marca e modelo não confirmados) carregada com grãos tombou e pegou fogo, hoje (sábado 24/09), por volta das 5h40, na Serra do Cachimbo, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). O motorista, de 34 anos, sofreu ferimentos na região da cabeça, escoriações nos braços, abdômen e foi encaminhado ao hospital regional. Não foi informado o seu atual estado de saúde.

Após o tombamento a carreta pegou fogo e as chamas foram controlas pelo Corpo de Bombeiros. O veículo ficou às margens da rodovia e não houve necessidade de interdição de pista. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Não foi informado para onde o veículo estava seguindo com a carga. Boletim de ocorrência deve ser registrado na delegacia de Polícia Civil.