/ / Camisa 10 e capitão do Sharjah FC, Igor Coronado celebra ‘excepcional’ pré-temporada na Holanda e crê em ano ainda melhor nos Emirados Árabes

Mais uma vez, camisa 10 e faixa. Eleito melhor estrangeiro dos Emirados Árabes, o brasileiro Igor Coronado seguirá na nova temporada vestindo a numeração mais histórica do futebol e também como capitão do Sharjah FC – campeão nacional no último ano após 23 edições sem conquistas.





O meia brasileiro chegou ao clube após se destacar no tradicional Palermo, da Itália. Querendo voltar a ser campeão, o Sharjah apostou em Igor Coronado e colheu os frutos. Ele fez 25 partidas na conquista do título, com 17 gols e nove assistências. Realizando pré-temporada na Holanda, o jogador de 26 anos quer ‘muito mais’ para a temporada que vai começar. “O que aconteceu no último ano foi espetacular, especial demais. Já falei sobre isso.





Foi um ano mágico pra mim e para o clube. Mas já deu. Já deu tempo de comemorar e celebrar. Já estamos trabalhando aqui na Holanda sabendo que temos que buscar muito mais, querer muito mais”, afirmou o camisa 10, que se profissionalizou em Malta antes de chamar a atenção no futebol italiano.





Para Igor Coronado, o período atual de treinos deve ser fundamental na busca por novas conquistas. O meia quer que o Sharjah FC agora chame a atenção também na Champions da Ásia, torneio que o clube garantiu presença ao conquistar o campeonato nacional. “A preparação vem sendo excepcional em todos os aspectos aqui na Holanda. Estrutura ótima. E o trabalho vem sendo bom, estamos bem nos amistosos, aos poucos evoluindo.





Temos que mirar alto se queremos ir longe na Champions da Ásia. É um torneio importante, com muitas equipes de tradição e temos que estar num nível ótimo para brigar por coisas grandes”, projetou Igor Coronado.



Foto: Sharjah FC

Assessor de Imprensa