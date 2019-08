/ / Bolsonaro dá recado a Merkel: "Pega essa grana e refloreste a Alemanha, tá ok?"

Após a a Alemanha suspender investimentos em projetos de proteção à Amazônia, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro mandou a chanceler alemã, Angela Merkel, usar o dinheiro no reflorestamento daquele país. Segundo ele, a Alemanha precisa de mais investimento na área do que o Brasil.





"Eu queria até mandar recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares pra Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha, tá ok? Lá está precisando muito mais do que aqui", disse Bolsonaro .





A declaração foi dada quando o presidente respondia sobre o perfil que ele deseja para o novo procurador-geral da República. Ele voltou a dizer que procura um nome que não seja "xiita" nas questões ambientais e citou que o governo enfrenta problemas de licenciamento para obras de infraestrutura.





A Alemanha congelou 35 milhões de euros, o equivalente a R$ 155 milhões, para o financiamento de projetos de proteção da floresta , alegando "grande preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira." O anúncio foi feito pela ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulze, ao jornal "Tagesspiegel", no final de semana.





Ao jornal alemão Schulze afirmou que "a política do governo brasileiro na região amazônica deixa dúvidas se ainda se persegue uma redução consistente das taxas de desmatamento". A ministra explicou ainda que o financiamento poderá ser retomado caso essa questão seja esclarecida.





Em nota, a embaixada alemã no Brasil explicou que "a suspensão só concerne recursos que foram destinados a novos projetos financiados pelo Ministério Federal do Meio Ambiente . Os projetos financiados pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, incluindo o Fundo Amazônia, estão prosseguindo".





Fonte: Último Segundo - iG