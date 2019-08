/ / Bolsonaro avaliza empréstimo de US$ 250 mi e garante R$ 400 mi do FEX

O governador Mauro Mendes (PSB) anunciou nesta quinta-feira (29) que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou o aval do Governo Federal ao empréstimo de US$ 250 milhões junto ao Banco Mundial. A assinatura foi confirmada durante reunião do chefe do Executivo estadual e da bancada mato-grossense com o presidente na manhã de hoje.

Com o aval da União, o Estado acredita que venceu a etapa mais burocrática do processo. Agora, o empréstimo precisa da aprovação do Senado Federal antes de ser, finalmente, assinado pelo banco e a operação seja concretizada. “O próximo passo agora é lá no Senado. Precisamos muito da ajuda dos senadores Wellington e Jayme Campos para que rapidamente possa tramitar no Senado e aí dar o último passo que é assinar o contrato e vencer essa etapa importante na recuperação das contas públicas de Mato Grosso”, falou.

O Estado ainda corre contra o tempo para poder assinar o contrato de empréstimo até o dia 3 de setembro. O objetivo é que não necessite utilizar recursos do Tesouro Estadual para pagar a parcela de setembro do empréstimo com o Bank Of America, que é de cerca de R$ 150 milhões.

O empréstimo, a ser oficializado com o Banco Mundial, será usado para quitar a dívida com o banco americano, que venceria apenas em 2023, com pagamento de 2 parcelas por ano. Cada parcela é de cerca de US$ 35 milhões.

Com a nova operação, o Estado vai alongar a dívida para 20 anos, desembolsando cerca de R$ 20 milhões ao ano. Os juros da operação são considerados menores.

Caso a operação seja concretizada da maneira como o Governo deseja, o Estado terá uma folga de R$ 100 milhões neste ano. Os valores são considerados importantes para pagar dívidas herdadas da gestão passada e até o 13º salário do funcionalismo público.

FEX

Ainda na reunião, o governador do Estado informou que, ao menos uma parcela do FEX (Fundo de Exportação) será paga neste ano. O Estado tem cerca de R$ 400 milhões para receber referente ao ano de 2018 e outros R$ 450 milhões de 2019.

“Ministro Paulo Guedes garantiu que será paga uma parcela do FEX, que é de R$ 4 bilhões e será dividida com outros Estados que participam no FEX. É também uma notícia importante para o equilíbrio das contas de Mato Grosso”, colocou.

Por CARLOS MARTINS