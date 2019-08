/ / Benefícios da água tratada é tema de palestra no Centro de Referência da Assistência Social em Guarantã do Norte

Na tarde desta terça-feira (13.08), a equipe da Águas de Guarantã realizou uma palestra sobre os benefícios da água tratada e consumo consciente aos participantes do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Guarantã do Norte. A iniciativa da concessionária, visa beneficiar a população com dicas importantes ligadas ao saneamento básico e incentivar os moradores da importância em utilizar somente água tratada para consumo humano.

A ação, realizada no CRAS Guarantã do Norte contou com a participação de 30 pessoas que ouviram atentamente todas as dicas e orientações repassadas pela equipe da concessionária. Durante a ação, a importância em realizar a limpeza periódica das caixas d’água, consumo consciente, e perigos em utilizar as fontes alternativas, como poços domiciliares e doenças causadas pela falta de saneamento básico foram temas abordados pelo engenheiro civil e representante da concessionária, Iury Kols.

“Buscamos de forma contínua essa aproximação junto a população, é preciso que todos entendam a importância em utilizar somente água tratada no dia a dia, para evitar doenças de veiculação hídrica e melhorar a qualidade de vida, pois esse é o nosso trabalho”, destacou, Kols.

Para Josilaine Santana de Oliveira, moradora do bairro Cidade Nova, as dicas repassadas foram de grande importância, ela destaca que já coloca algumas em prática no dia a dia. “Tenho três filhos pequenos, tento ensinar que é necessário poupar água para gerar economia e garantir um futuro sustentável”, pontuou

A coordenadora do CRAS Roseli Aparecida, agradeceu a parceria da concessionária em promover uma tarde diferente aos beneficiários da unidade. “Todos que prestaram atenção vão sair daqui com novas ideias, mais conscientes e vão colocar em prática as dicas repassadas. São coisas do dia a dia que chamam a atenção e são de extrema importância”, finalizou

Para mais informações sobre os trabalhos e ações desenvolvidas pela Águas de Guarantã, acesse www.aguasdeguaranta.com.br

Assessoria de Comunicação Aegea MT