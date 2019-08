/ / Batalhão de engenharia do Exército bate novo recorde em obras de pavimentação da BR-163/PA

Em ritmo acelerado, o 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, responsável pelas obras de pavimentação da BR-163 no estado do Pará, segue cumprindo as metas do Governo Federal e batendo novos recordes de serviços executados na rodovia que corta a região norte do país.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que atua na região em parceria com as forças armadas, em apenas um dia desta semana, 1.980 metros de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) foram produzidos e aplicados nas obras de pavimentação da BR-163/PA.





No início deste mês, o próprio 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro já havia estabelecido um novo recorde ao pavimentar em um único dia, 1,6 quilômetros de uma faixa com 3 metros de largura da BR-163.

Também neste mês de agosto, as equipes de engenharia do Exército Brasileiro concluíram a pavimentação e a sinalização provisória do segmento 1 da BR-163/PA entre os municípios de Moraes de Almeida e Miritituba.

A BR-163 é uma das principais rotas de escoamento de grãos do país, ligando as lavouras do Mato Grosso aos portos da região norte, localizados em Miritituba. A expectativa do Governo Federal é de que a pavimentação total da rodovia seja concluída até o fim de 2019. Da Assessoria