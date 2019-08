/ / Bandidos quebram parede de banco, arrombam cofre e levam dinheiro em Mato Grosso

A Polícia Militar confirmou que bandidos fizeram um buraco na parede e conseguiram entrar no Banco do Brasil, localizado na região central de Pontes e Lacerda (444 quilômetros de Sinop). De acordo com um tenente da PM, os criminosos também conseguiram ter acesso ao cofre e levaram uma quantia em dinheiro.

“O valor não foi informado pelo banco por motivos de segurança. No local, eles também abriram dois buracos na parede que dá acesso ao cofre. O problema é que existe um terreno nos fundos do banco. Essa já a segunda vez que praticam esse crime”, explicou o tenente.

O local do crime será analisado pela Polícia Federal. As imagens das câmeras de segurança da agência bancaria devem auxiliar na edificação dos criminosos. O assalto foi na última terça-feira.