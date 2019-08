/ / Bancada Federal de MT se une pela causa da Santa Casa de Rondonópolis

Deputado Delegado Claudinei (PSL) solicitou apoio aos senadores e parlamentares da esfera federal para solucionar a crise econômica da Unidade de Saúde





Após reunião com o vice-presidente da Santa Casa de Misericórdia, Sinésio Alvarenga, em Rondonópolis (MT), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) se sensibilizou com a crise econômica que enfrenta a instituição. Ele entrou em contato direto com os senadores e deputados da esfera federal de Mato Grosso para unirem forças a fim de que a unidade de saúde não interrompa o atendimento aos 19 munícipios mato-grossenses da região sul.









Segundo Claudinei, foram entregues ofícios pessoalmente aos políticos que se encontravam em Cuiabá (MT), como, também, àqueles que estavam no Senado Federal e Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). “Nos ofícios, eu solicito que precisamos manter aberto o hospital que atende 19 municípios. Temos que buscar soluções o quanto antes, pois a situação financeira da Santa Casa está crítica. Se não resolvermos isso, a instituição pode fechar daqui uns três meses”, alerta o deputado.









O parlamentar também ressalva que o déficit mensal da Santa Casa é de R$ 800 mil reais, sendo preciso ser feito o reajuste de valores. Outro aspecto levantado é que o governo anterior deixou de repassar aproximadamente R$ 17 milhões para custeio e manutenção da referida unidade hospitalar. “Realmente, já há um déficit de R$ 24 milhões que incluem empréstimos bancários, pagamentos de médicos prestadores de serviços e fornecedores. Há uma defasagem da tabela SUS (Sistema Único de Saúde) e os cortes nos recursos repassados pelo governo para procedimento de média e alta complexidade. O hospital vem se alarmando para evitar situações de escassez de recursos financeiros, materiais e humanos”, esclarece Claudinei.









Bancada Federal – No próximo dia 29 de agosto, às 08h30, no Palácio do Planalto, o deputado federal José Medeiros (PODE) articulou uma agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para discutir demandas de caráter urgente de Mato Grosso. Tanto que além da bancada federal de Mato Grosso e a presença do governador Mauro Mendes (DEM), também estarão presentes os deputados Delegado Claudinei, Thiago Silva (MDB), Sebastião Rezende (PSC) e Nininho (PSD) que possuem forte atuação na região sul do Estado.









Uma das pautas a serem discutidas nesta reunião será a situação da Santa Casa de Rondonópolis. “Solicitei aos parlamentares emendas extra-orçamentárias para que o Ministério da Saúde possa disponibilizar os recursos financeiros necessários. Essa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, considero como um momento oportuno, pois é uma demanda de caráter urgente. Se não forem disponibilizados os recursos financeiros necessários, a Santa Casa vai fechar”, esclarece Delegado Claudinei.









De acordo com Medeiros foi feita a solicitação de uma auditoria nos órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF). “Em todos estes órgãos, eu solicitei que passem uma régua lá na Santa Casa. Agora, é a questão das verbas aqui, em Brasília, para salvar a Santa Casa. Nós estamos fazendo junto com este pedido do deputado Claudinei. Já coloquei R$ 10 milhões de pedido extra-orçamentário. Vou insistir junto ao Ministro de Saúde para que isso seja liberado o mais rápido. Tem outros fatores, em que a sociedade propôs ajudar a administração da Santa Casa de forma voluntária para ajudar a instituição se reerguer”, posiciona o deputado federal.









Plano de Recuperação – O deputado federal Neri Geller (PP) sugere a elaboração de um Plano de Recuperação das finanças da Santa Casa. “Talvez não seja politicamente bom falar sobre isso, mas tenho que ser sincero. A Santa Casa de Cuiabá foi resolvida, depois que o estado entrou, fez as mudanças, apresentou um organograma em parceria com o Ministério da Saúde. A partir daí, conseguiu fazer a recuperação. A Santa Casa está funcionando sob a tutela do governo do estado de Mato Grosso”, pontua o deputado.





Para o parlamentar federal, ele considera que a Santa Casa de Rondonópolis teria que seguir os mesmos passos tomados para a recuperação da instituição de Cuiabá. “O deputado (Claudinei) veio aqui, mostrou toda a preocupação com a Santa Casa de Rondonópolis. Nós sabemos que tem um problema emergencial do município. Existe urgência na liberação dos recursos, tendo em vista das dificuldades. Eu já fui cobrado para ajudar a Santa Casa. A preocupação é bastante forte. Conte comigo, pronto para ajudar para colocar recursos e recuperar a Santa Casa”, manifesta Geller.





O senador Wellington Fagundes (PL) reforçou que já foi levada essa demanda ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “A própria Santa Casa e a prefeitura municipal, já que a saúde é plena, cabe este entendimento, apresentar este planejamento ao Ministério da Saúde. Bem, como toda a bancada, nós colocamos recursos do orçamento da União. Existe a possiblidade e queremos trabalhar para que a Santa Casa não feche. Queremos a Santa Casa funcionando e atendendo bem a população”, explica.





Além da entrega dos ofícios ao senador Wellington e os deputados federais, José Medeiros e Neri Geller, o deputado Claudinei estendeu o documento para Dr. Leonardo (SD), Emanuel Pinheiro Neto (PTB), Rosa Neide (PT), Juarez Costa (MDB), Nelson Barbudo (PSL) e Carlos Bezerra (MDB). Também, os senadores Juíza Selma Arruda (PSL), Wellington Fagundes (PL) e Jayme Campos (DEM).





Os atendimentos da Santa Casa podem ser feitos de modo particular, por convênios e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição conta com 900 colaboradores e mais de 150 médicos contratados por meio de prestação de serviços. A instituição conta com 246 leitos, sendo 62 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo que foi fundada em 1971.





Mais informações: Samantha dos Anjos