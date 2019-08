/ / Aumenta 22% número de homicídios em Peixoto, Guarantã e mais sete cidades no Nortão

O número de homicídios no primeiro semestre nas cidades de Itaúba, Santa Helena, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Nova Guarita, Matupá, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Novo Mundo, que são atendidas por políciais militares do 15º Comando Regional, apresentou aumento de 22%. De acordo com o levantamento que Só Notícias teve acesso, de 17 passou para 26 mortes em 2019.

Por outro lado, ocorreu uma redução significativa de 48% nos registros de roubos (de 229 para 220 casos). Os furtos tiveram queda de 30%. Nos seis meses de 2018 foram 812 e, agora, caíram para 560.

Quanto ao aumento nos casos de homicídios, o comandante regional e tenente-coronel da PM, James Jacio Ferreira disse, em entrevista, ao Só Notícias, que está com o sinal de alerta ligado. “Isso já nos fez ligar o sinal vermelho com esse aumento. Boa parte desses casos tem ligação com o uso e comércio de droga. Nossa principal estratégia está sendo de enfrentamento ao tráfico. Isso está sendo feito desde a minha chegada em abril. A equipe de inteligência está trabalhando muito nesse sentido. Apreendemos uma quantia considerável de droga”.

Ferreira afirmou ainda que o número de mortes é considerado preocupante. “Vamos trabalhar muito até o final do ano para que isso não saia do controle. Nessas cidades houve casos de rivalidades de facções, geraram muitas mortes e causaram muito impacto. Não existe uma cidade específica com número maior de mortes. Nós atendemos uma população que compreende cerca de 130 mil habitantes nas nove cidades”.

O comandante atribuiu a redução significativa dos casos de roubos e furtos ao trabalho dos policiais e o monitoramento do setor de inteligência. “Ainda temos algumas deficiências de estrutura marcantes e é necessário reconhecer o trabalho feito pelos policiais que seguem com rigor as ostensividades. Quando prendemos um ou mais assaltante provoca um impacto interessante para segurança pública. Também tem o trabalho da inteligência que tem ajudado muito para os bons resultados”.

Conforme Só Notícias já informou, o número de roubos no primeiro semestre em Sorriso diminuiu se comparado com o mesmo período do passado. De janeiro a julho foram registrados 152 ante 348 do ano passado- redução de 56%. Nos homicídios os números mostram queda de 6%. Em 2019, foram 15 mortes e no mesmo período do ano passado ocorreram 16.