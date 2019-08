/ / Augusto Galvan projeta reencontro com o Real Madrid e fala em fazer história pelo Cultural Leonesa, da Espanha

Nesta quarta-feira, Cultura Leonesa e Real Madrid Castilla fazem um amistoso. Será o último compromisso do Cultural Leonesa antes de estrear na Segunda B da Espanha no próximo dia 24 de agosto, em casa, contra o Amorebieta.





O amistoso diante do Real Madrid será especial para o meia brasileiro, Augusto Galvan. Isso porque ele pertence ao clube galáctico com contrato até 2023 e está emprestado ao Cultural Leonesa para disputar a temporada 2019/2020. “Espero um grande duelo. São duas boas equipes. Respeito muito o Real Madrid, clube no qual tenho vínculo ainda, mas no momento defendo as cores do Cultural Leonesa e farei de tudo para sair de campo com uma boa apresentação” declarou o atleta de 20 anos.





Durante a pré-temporada, o Cultural Leonesa conquistou ótimos resultados em amistosos. O time de Augusto Galvan goleou, por exemplo, o Tenerife por 3×0 e o Bembibre por 4×1. Ambos os jogos foram fora de casa. Por isso, o brasileiro acredita que o time tem tudo para fazer ano especial, com direito ao acesso para Liga Adelante. “Eu confio muito na nossa equipe. Estamos formando um time competitivo e com grande chance de subir de divisão. O saldo da pré-temporada é extremamente positivo e ainda temos muito a melhorar. Com toda certeza será um ano para fazer história”, finalizou.

Fotos: Divulgação/Cultural Leonesa

Assessor de Imprensa