/ / Audiência pública debate situação da Santa Casa de Rondonópolis, nesta sexta-feira

Assessoria de Imprensa - Samantha dos Anjos

Delegado Claudinei promove audiência pública em Rondonópolis para tratar da situação da Unidade de Saúde que atende 19 municípios da região sul de MTA Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), promoverá nesta sexta-feira (30), audiência pública para tratar sobre a crise econômica da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis (MT). Caso não seja resolvida a situação financeira no prazo de até três meses, há possibilidade da instituição ter as portas fechadas e interferir na assistência prestada aos 19 municípios da região sul de Mato Grosso.Nas últimas semanas, Claudinei entrou em contato direto com os senadores e deputados da esfera federal de Mato Grosso, para unirem forças para que a unidade de saúde não interrompa o atendimento. “Antes de ser político, deputado estadual e delegado de polícia, sou morador de Rondonópolis há 12 anos e pretendo continuar morando aqui. Não quero ver a Santa Casa fechar”, posicionou o parlamentar.Fundada desde 1971, a Santa Casa de Rondonópolis realiza atendimentos de modo particular, por convênios e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição conta com 900 colaboradores e mais de 150 médicos contratados por meio de prestação de serviços. Também, tem hoje 246 leitos, sendo 62 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).O evento contará com a presença de representantes da Santa Casa de Rondonópolis, autoridades municipais, estaduais e da esfera federal e a sociedade civil organizada.