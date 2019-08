/ / Aposentados e pensionistas de Vera são convocados para realizarem a prova de vida 2019

Beneficiários devem comparecer ao Vera-Previ localizado na Prefeitura Municipal para realizar a prova de vida





O Vera-Previ (Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vera-MT), está convocando todos os aposentados e pensionistas do município para realizarem a prova de vida de 2019. A Prova de Vida é uma exigência do Vera-Previ, para comprovar que todos os beneficiários estão vivos, e deve ser feita todo ano por quem recebe um ou mais benefícios.





O prazo para os beneficiários realizarem a prova de vida teve início nesta sexta-feira (09) e segue até o dia 30 de setembro de 2019. A mesma deve ser realizada na sala do Vera-Previ em anexo a Prefeitura Municipal de Vera localizada na Avenida Otawa, nº 1651 no Bairro Esperança.





Para realizar a prova de vida são necessárias copias dos documentos; De identificação com foto (carteira de identidade, de trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação CNH), comprovante de endereço e CPF. O objetivo desse procedimento é dar mais segurança aos beneficiários, evitando fraudes e pagamento de benefícios indevidos.





De acordo com a diretora executiva do Vera-Previ, Oneide Moro realizar a prova de vida é de suma importância para que os aposentados e pensionistas não percam seu benefício. “A prova de vida é de suma importância para o instituto, pois evita o pagamento de benefícios indevidos uma vez que o beneficiário precisa comprovar que está vivo. Este procedimento também possibilita que a base de dados da autarquia seja atualizado. Quero dizer a todos que o cadastramento é obrigatório e quem não o fizer terá seu benefício suspenso. Então esperamos a todos os beneficiários para realizar o procedimento no Vera-Previ junto a Prefeitura Municipal de Vera”, concluiu Oneide.





Para mais informações acesse o link do edital de convocação; https://www.vera.mt.gov.br/fotos_downloads/988.pdf