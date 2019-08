/ / Águas de Guarantã descumpre acordo com Ministério Público e desrespeita população

Em janeiro deste ano de 2019, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte/MT, firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a empresa “Águas de Guarantã”, para que a mesma garantisse o abastecimento de água à população, porém a empresa não está cumprindo.

Moradores de vários bairros de Guarantã do Norte reclamam a falta de água tratada em suas residências.

Os consumidores da empresa Águas de Guarantã estão usando as redes sociais para expressarem suas indignações. ‘’ Já tem 15 dias, só tem água das oito horas da manhã até as 10 horas’’. Disse uma moradora do Bairro Cidade Nova.

Uma moradora do Bairro Jardim Araguaia III disse que o problema com a água já tem vinte dias. ‘’ Acho que já tem uns 20 dias que não vem água normal, vem as 7 da manhã, se lavar roupas acho que não chega encher a caixa, vem só ar, umas 10:30 acaba tudo, sou do Jardim Araguaia 3 tá difícil’’.

As faturas também estão chegando mais caras, em alguns casos, a fatura chegou a vir duas vezes mais alta do que a do mês anterior. ‘’ Gente, chegou minha conta de água e não dá nem de acreditar que ainda me cobraram R$80,00 reais, praticamente, este mês não teve água. Eu não estou nem limpando a casa direito, estou limpando com baldinho’’. Disse outra moradora.

A redação do site, tentou contato com a empresa Águas de Guarantã duas vezes, porém ninguém atendeu.

Nossa redação irá ao Ministério Público para saber qual medida o órgão tomará diante desta questão.

Por/ O Território