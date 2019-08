/ / Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Unifama marcam presença na Iluminare 2019, em Sinop

Os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Unifama marcaram presença na Iluminare 2019, nesta terça-feira (13), em Sinop. Trata-se do maior evento de decoração do Norte de Mato Grosso, que reúne as grandes tendências em arquitetura, decoração, iluminação e paisagismo, trazendo vários ambientes e espaços montados por profissionais renomados.

O principal intuito da mostra, que neste ano traz o tema "Sensações", é apresentar a criatividade e boas ideias que cabem em qualquer espaço. Constitui- se em uma referência para os profissionais da arquitetura, decoração e também para quem vai construir, reformar, decorar ou apenas contemplar.

Os acadêmicos foram acompanhados pelos professores: Lucas Brun, Jakline Marques, Ethiane Agnoletto e coordenador do curso, Eraldo Favero. A Mostra segue até o próximo dia 18 de agosto, no Ghizoni Centro de Eventos. Ascom/Unifama