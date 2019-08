/ / 3º Grande Encontro da Fortuna desvenda o Segredo do Sucesso da Pecuária

Josiane Devens, zootecnista e filha de pecuarista da região, comenta que

Um destaque do evento foi a programação exclusiva para o público feminino, incentivando a inclusão da mulher no campo. Júlio Orfanelli, técnico agropecuário há 23 anos, foi o responsável por capacitar todas as mulheres presentes com uma oficina de vacinação para que, assim, elas possam integrar no trabalho de campo da fazenda.“a oficina agregou muito. Algumas mulheres ficaram com receio de ir vacinar, outras não. Uma semente foi plantada como principal lição, uma semente de que as mulheres podem trabalhar no meio da pecuária também’’.