/ / 12 ANIMAIS BIZARRAMENTE GRANDES

Dando continuidade na segunda parte deste vídeo. Quando se trata de natureza, limites de tamanho e formas são inimagináveis e ela não cansa de nos surpreender. O que você faria se visse um animal qualquer com o triplo de um tamanho normal? Confira agora a segunda parte dos:

TARTARUGA DE COURO

As tartarugas são répteis antigos que vivem na terra há milhões de anos, eles existiam aqui bem antes de nós humanos começarmos a existir. A tartaruga de couro , conhecida popularmente como tartaruga gigante, é uma espécie de tartaruga uma carapaça negra e um crânio muito forte e ainda garras reduzidas.

A maior tartaruga de couro registrada possui cerca de 3 metros de comprimento e pesava 900 kg. Elas podem nadar até 35km/hora e só aparecem no litoral apenas para desovar e se alimentar. A fêmeas desova pelo menos 6 vezes por temporada e coloca cerca de 90 ovos de uma só vez.





CARANGUEJO GIGANTE JAPONÊS

Imagine a seguinte cena, você descansando tranquilamente na praia e de repente aparece um caranguejo gigante com pernas de dois metros de comprimento. O que você faria? Felizmente, a não ser que você esteja nas profundezas da costa japonesa na Baía de Tóquio. Este caranguejo gigante, amigavelmente apelidado de Crabzilla, pode ter mais de 3 metros de comprimento e pesar até 19kg.

O caranguejo gigante japonês é o maior artrópode da natureza e já virou uma grande atração dos turistas no páis. Ele pode ser encontrado principalmente na Ilha de Honshu e é usado principalmente para fins comerciais.





O LIGRE

Tigres e leões costumam ser encontrados em locais diferentes na natureza, por causa disso dificilmente as espécies se cruzam. Ligre, é o nome recebido pelo animal que nasce a partir do cruzamento de um tigre com um leão. Curiosamente o ligre tem um habilidade peculiar causada pela mutação de seus genes, ele não para de crescer.

Nos felinos, o gene responsável por regular o crescimento dos animais é transmitido por apenas um dois pais. No caso dos tigres, quem manda o gene é a mãe e nos leões, os pais. Por causa dessa combinação diferente de genes o ligre nasce sem o gene que regula o crescimento, fazendo com que o mesmo cresça toda a vida.

Atualmente, o maior ligre existente é Hércules, que mede mais de 3 metros de altura e acumula o posto também como maior felino vivo existente. Você teria coragem de chegar perto desse animal? Comenta aí.





CHILLI A SUPER VACA

Imagine alimentar e criar uma vaca normalmente e do nada ela sofrer um anomalia e começar a pesar mais 1000 quilos e ter 2 metros de altura. Foi isso que aconteceu com Chilli, conhecida como a super vaca, que nasceu em 1999. Sua dona afirma que não alimentava a vaquinha diferente dos outros animais mas que ela cresceu muito acimado do normal, virando então uma atração holandesa.

Infelizmente, em 2009 o animal teve que ser sacrificado, porque o peso do seu corpo sobre suas pernas causou uma severa e dolorida artrite, e por causa disso os veterinários foram obrigados a fazer uma eutanásia afim de aliviar as dores desse animal.





BIG BILL| O PORCO GIGANTE

Se fosse possível criar animais gigantes para vender muito provavelmente os vendedores líderes no mercado das carnes estariam ainda mais ricos. Porcos como big Bill chamam atenção pela forma como se desenvolvem e criam uma grande quantidade de carne. Big Bill foi um porquinho que tinha 2,75m de comprimento e pesava 1157 quilos, ele morreu em 1933 por não suportar o próprio peso e desenvolver doenças relacionadas ao sedentarismo.





Outros competidores também tentaram ganhar o posto de maior porco do mundo, como foi o caso de BigPig da África, que pesava 900 quilos e tinha 2,5m de comprimento. Porém, o recorde atual ainda pertence a Big Bill e seus mais de mil quilos.





ÁGUA-VIVA NOMURA

Notícias sobre tubarões gigantes ou mesmo lulas monstruosas que atracaram na praia e morreram são frequentes. Porém, dificilmente você terá ouvido sobre uma água viva gigante de 60 metros. A medusa nomura é uma uma água-viva que habita as águas do Japão e pode chegar a pesar 200 quilos, eventos com grande quantidade desses animais são raros e costumam ocorrer nas regiões próximas ao mar Asiático.





No entanto, mesmo causando grande admiração por causa do seu tamanho e exuberância, a água viva pode ser muito perigosa principalmente para pescadores, além disso ela mata muito facilmente grandes quantidades de peixes, gerando prejuízos para que usa da pesca para sobreviver. Em 2009, a água viva apareceu em uma quantidade incalculável no mar do Japão causando prejuízos estimados em mais de 320 milhões de dólares, esse evento de deslocação das gigantes águas-vivas do mar da China para o Japão costuma ocorrer com uma diferença de 40 anos entre um e outro, mas pode causar a redução da produção de peixes no mar.

