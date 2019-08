/ / 10 equipes masculinas e 04 femininas disputarão a Copa das torcidas em Guarantã do Norte

Serão 10 equipes no masculino disputando o titulo da edição 2019, no ano passado a equipe do Flamengo Máster, foi o campeão e esse ano os jogadores em sua maioria acima dos 35 anos buscam repetir a façanha. Já no feminino são 04 equipes que buscam o primeiro lugar, na edição do ano passado a equipe do São Paulo “B”, foi a campeã.