/ / Zagueiro Alemão destaca união após conquista do Figueirense: “Grupo de guerreiros”

Ao conquistar a Recopa Catarinense na noite de ontem (4), no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense mostrou mais uma vez aos seus adversários que para fazer gol na defesa alvinegra não será uma tarefa fácil.





Após vencer o Brusque por 1 a 0, o Furacão garantiu mais uma taça na sua história e, de quebra, chegou ao décimo quarto jogo sem sofrer gols na temporada. Alemão, presente em oito desses jogos, elogiou a solidez defensiva.





“Temos que elogiar o time todo. A marcação começa lá na frente com os atacantes e é fácil observar que, no estilo de jogo do Hemerson, todos os atletas precisam ajudar nesse quesito. Um corre pelo outro dentro de campo e isso faz com que o Figueirense tenha uma consistência muito forte”, analisou o zagueiro, que possui dois gols e quinze jogos, no total, com a camisa alvinegra.





Outro ponto importante ressaltado pelo defensor alvinegro foi a união do elenco.

“Eu já trabalhei com grandes jogadores e elencos maravilhosos, mas tenho que tirar o chapéu para esse atual grupo, que é formado por grandes guerreiros. O nível de comprometimento e profissionalismo é sensacional. Temos um objetivo em mente e vamos atrás dele até o fim”, finalizou Alemão.





O Figueirense segue sua preparação para a retomada da Série B, que acontecerá no próximo dia 13, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Foto: Matheus Dias/FFC

Assessor de Imprensa