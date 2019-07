/ / Visitas técnicas marcam trabalhos da Comissão de Saúde no primeiro semestre de 2019

Até o momento já foram realizadas 10 visitas técnicas em Cuiabá, Várzea Grande e municípios do interior.

RENATA NEVES

Assessoria Núcleo Social ALMT



A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou 10 visitas técnicas a hospitais e unidades geridas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) no primeiro semestre de 2019.



A comissão é presidida pelo deputado estadual Paulo Araújo (PP) e composta ainda pelos deputados Lúdio Cabral (PT), na condição de vice-presidente, Dr. João (MDB), Dr. Gimenez (PV) e Dr. Eugênio (PSB), como membros titulares.



As visitas técnicas a unidades de saúde concretizam o compromisso firmado no início do ano pelo deputado Paulo Araújo, de não limitar os trabalhos apenas às reuniões ordinárias realizadas na Casa de Leis.



“Nós definimos um calendário extenso de ações e estamos cumprindo esse calendário. O nosso compromisso é visitar todas as unidades hospitalares e ambulatoriais geridas pela SES, todos os hospitais administrados pelos consórcios de saúde e os grandes Pronto Socorros, como de Cuiabá e Várzea Grande”, ressaltou o parlamentar.



Até o momento a Comissão de Saúde já visitou o Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho, o MT Hemocentro e o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac), em Cuiabá, o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, o Hospital Regional, o Hospital Vale do Araguaia e a Pestalozzi, em Água Boa, bem como os Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres e Barra do Bugres.



Em todos os locais foram verificadas as condições estruturais (parte física e equipamentos), a situação financeira e os serviços/atendimentos oferecidos aos cidadãos. Em Barra do Bugres, por exemplo, a comissão constatou que a unidade sofria com a falta de recursos financeiros devido ao atraso no repasse por parte do Governo do Estado e apresenta problemas de estrutura física, falta de pessoal, de medicamentos e equipamentos.



Em visita ao Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho, em Cuiabá, a comissão verificou a precariedade da estrutura física do prédio, construído em 1957, bem como a falta de equipamentos e materiais para desenvolvimento de atividades com os pacientes.



As informações levantadas durante as visitas estão sendo compiladas em relatórios técnicos individuais. Além disso, também será elaborado um relatório geral sobre todas as demandas, necessidades e problemas detectados na área da saúde nas regiões visitadas. O documento incluirá sugestões para melhorias dos serviços oferecidos à população e será encaminhado posteriormente à Secretaria de Estado de Saúde (SES) para tomada de providências.



A partir do mês de agosto a Comissão de Saúde dará continuidade às visitas técnicas. No dia 9 de agosto os parlamentares visitarão o Hospital Regional de Sorriso e no dia 23, os Hospitais Regionais de Colíder e Alta Floresta.



“Depois de agosto nós vamos mudar o perfil das nossas visitas, inspecionando hospitais municipais de referência regional e trabalhando para que outros municípios possam ter unidades hospitalares geridas pela SES”, anunciou Paulo Araújo.



Projetos - Além das visitas técnicas, no primeiro semestre de 2019 a comissão da ALMT realizou três audiências públicas e sete reuniões ordinárias, nas quais foram apreciados 137 projetos de lei, um projeto de resolução e um projeto de lei complementar acerca de temas relacionados à saúde. Durante as reuniões também foram debatidos temas importantes, como a situação da Rede de Atenção à Saúde Mental de Mato Grosso.



“Neste primeiro semestre discutimos temas importantes e na próxima reunião, que deverá ocorrer no dia 14 de agosto, devemos abordar o tema doação de sangue”, informou o presidente da comissão.



Santa Casa - A situação da antiga Santa Casa de Misericórdia, hoje transformada em Hospital Estadual Santa Casa, também foi acompanhada de perto pela Comissão de Saúde. Na semana passada, os parlamentares visitaram as dependências da unidade e conferiram as mudanças estruturais realizadas pelo Governo do Estado.



Saúde mental - No dia 28 de agosto, às 14h, a comissão discutirá a situação da Rede de Atenção à Saúde Mental de Mato Grosso. Na ocasião, equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentará relatório com informações sobre os atendimentos e serviços ofertados na área em todo o estado.



Fotos: Secom/ALMT