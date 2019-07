/ / Vigilância Ambiental inicia Campanha de Vacinação Antirrábica na área rural

Equipe solicita auxílio de moradores de chácaras e fazendas durante a campanha

A Secretaria Municipal de Saúde de Vera através da equipe da Vigilância Ambiental deu início na manhã desta segunda-feira (22) a Campanha de Vacinação antirrábica contra raiva animal na área rural do município. A partir de hoje a equipe deve visitar chácaras, sítios e fazendas com o objetivo de imunizar 100% dos animais contra a doença. Atualmente, a raiva é uma doença considerada um tanto incomum, no entanto, ela ainda é tida como uma grande preocupação por parte dos donos de pets. Por ser incurável nos animais e fatal em 100% dos casos. A doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos sendo que a vacina antirrábica é a sua única forma de prevenção.

Na primeira chácara visitada pela equipe três cães foram imunizados com a vacina antirrábica. De acordo com o Chefe da Vigilância Ambiental, Samuel Raimundo da Silva, durante os próximos meses o trabalho de imunização dos animais será realizado na área rural e logo em seguida no perímetro urbano realizando o dia D de vacinação. “Este trabalho da campanha de vacinação antirrábica será realizado neste primeiro momento somente na área rural do município, vamos passar os próximos dois meses realizando este trabalho até fechar 100% da vacinação na área rural. E no perímetro urbano vamos realizar a campanha no mês de setembro onde faremos dia D da campanha”, ressaltou Samuel.

Para o Secretário de Saúde Waldir Alessandro Gabriel, essa campanha é muito importante para a saúde animal e para evitar possíveis casos da doença que pode acometer seres humanos. “Nós da Secretaria de Saúde estamos realizando um bom trabalho em relação à vacinação de cães e gatos em todo o município de Vera e no setor rural. Este trabalho que é realizado anualmente, e vem para realizar a prevenção da raiva. Por que a raiva é uma doença que não tem cura e leva ao óbito. E nós da Secretaria de Saúde estamos trabalhando forte na imunização dos animais da nossa cidade. A saúde de Vera vem se destacando e quero parabenizar a nossa equipe da vigilância ambiental e endemias. E ressaltar que nos da Secretaria de Saúde temos sempre o suporte da gestão do prefeito Moacir Giacomelli, colocando a saúde em primeiro lugar”, destacou o secretário.

O chefe da Vigilância falou ainda sobre a importância do apoio dos moradores da área rural para auxiliar a equipe que realizada a vacinação. “Quero pedir para as pessoas disponibilizarem seus animais, cães, gatos para que nós da vigilância possamos realizar nosso trabalho de imunização. É importante que todo cidadão não deixe de vacinar seus animais. E nós da vigilância pedimos para a população da área rural para que tenha alguém nos locais disponível para nos auxiliar por que em alguns lugares os cães são bravos” concluiu Samuel.

Em 2018 a meta da Vigilância Ambiental e Endemias de Vera era vacinar ao longo da ação, 2930 mil cães e gatos em toda a área rural e urbana da cidade. O município conta com 2450 cães e 481 gatos.

Mais informações: 66 3583-1214

Por Dieny Vieira