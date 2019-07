/ / Times de Sistemas de Informação e Pedagogia são os campeões da 5ª Copa Unifama de Futsal

Os times dos cursos de Pedagogia e Sistemas de Informação conquistaram o título da 5ª Copa Unifama de Futsal, que aconteceu durante os dias 1 a 11 de julho, no Ginásio Bezerrão. Na decisão, o time feminino de Pedagogia venceu por 3 a 2 a equipe de Contábeis. O time masculino de Sistemas de Informação venceu por 2 a 1 o time Contábeis Boleiros.

Com mais este título, o time de Pedagogia consagra-se tricampeão da Copa Unifama e o time de Sistemas, bicampeão.

Com disputas acirradas e muita emoção na arquibancada, a Grande Final da Copa contou também com a cerimônia de Encerramento e uma partida entre os professores da Faculdade e equipe técnico-administrativa.

Após as partidas, foi realizada a entrega de troféus e premiação em dinheiro.

Com dezenove equipes, masculinas e femininas, que disputaram o título, o tradicional evento foi organizado pelos acadêmicos do 7º semestre de Ciências Contábeis e pela coordenadora do curso, profª. Keidiani Pereira, com apoio da Faculdade Unifama, Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Camila Brizzi Trizzi, representante da diretora geral prof. Fabiana Varanda Jorge agradeceu a todos os envolvidos: “Parabenizamos os alunos, que vieram aqui, que jogaram, pois para a gente, que está assistindo, é muito legal, sentir essa emoção que vocês passam. Também o pessoal que veio assistir e a sociedade. O objetivo da Copa Unifama é confraternizar com a sociedade e entre os acadêmicos, através do Esporte, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, na Faculdade, a gente não tem muito contato com aquele amigo, que às vezes estuda lá no outro bloco, ou em outro curso e a Copa vem para isso, para fazer todos se reunirem e confraternizarem. Agradecemos a Equipe de Arbitragem, os organizadores, os alunos da Faculdade Unifama de Matupá e a TV e Rádio Unifama, que estiveram presente todos os dias, fazendo a cobertura do evento e cada ano a gente busca melhorar cada vez mais e com certeza, se esse ano foi maravilhoso, o ano que vem será melhor ainda”!

A coordenadora Keidiani avaliou de forma positiva o resultado da Copa: “Primeiro Jogos sob minha coorientação, visto que nos anos anteriores foi organizado pelos alunos e anterior coordenador e neste ano aceitei o desafio para que juntos, pudéssemos proporcionar que cada time defendesse seu curso. O objetivo foi de promover a Educação , esporte e lazer, com uma competição sadia entre os cursos.Foi uma oportunidade dos alunos descontraírem da tensão das aulas, para que possam se preparar para o próximo semestre”.

Ela agradeceu ao público que esteve presente nas duas semanas de jogos, a diretora Fabiana Varanda Jorge e diretora acadêmica da Faculdade Unifama de Matupá, Mônica Picolo, aos alunos do 7º semestre de Contábeis pela organização e participação, Secretaria de Esportes, To be, e Célio Ribeiro por todo amparo e auxílio, árbitros e mesário e pessoal da Rádio e TV Unifama, que fizeram a cobertura do evento.

Ascom/Unifama