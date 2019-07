/ / Técnico do Sinop quer reforços e amistosos visando estreia na Copa Mato Grosso

Mais algumas reforços devem chegar ao Sinop antes da estreia na Copa FMF, prevista para o dia 10 de agosto, contra o atual campeão, o Mixto, no estádio Gigante do Norte. Sem adiantar nomes, o treinador do Galo do Norte, Geferson Anderson da Silva, o “Gel”, disse que está conversando com o presidente Agnaldo Turra, que está de olho no mercado para futuras contratações. Gel preferiu não adiantar posições dos prováveis reforços nem a quantidade.

“Conversei com o presidente. Queremos dar uma incorporada a mais na equipe, fazer alguns ajustes. Estamos trabalhando bastante a parte técnica e tática”, resumiu. O grupo atual tem cerca de 20 atletas – a maioria prata da casa. Gel disse ainda que a diretoria está preparando pelo menos dois amistosos antes de iniciar a competição.

As segundas e quartas-feiras, a equipe treina em uma academia durante a manhã. À tarde, de segunda a sábado, os treinos são aplicados no Gigantão do Norte. Gel já havia destado a qualidade dos jogadores, anteriormente. “O grupo de atletas é bem qualificado. Tem grandes talentos, molecada boa. Só fazer alguns ajustes, no meu ponto de vista. Colocar na cabeça deles o valor da competição, o valor que cada um representa, a instituição que estão representando. Tudo isso a gente coloca na cabeça e dentro de campo coloca em prática para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas é um grupo bom, são garotos que têm um futuro promissor pela frente. Acredito que dá para fazer um bom trabalho e conquistar os objetivos”,

Só Notícias/David Murba (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo)