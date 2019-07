/ / Sorriso receberá competição estadual dos Jogos Escolares da Juventude na próxima semana

A competição estadual dos Jogos Escolares da Juventude da categoria B, que engloba estudantes de 12 a 14 anos será entre os dias 16 a 22 em Sorriso, que se classificou na etapa regional e, agora, começa disputar as vagas para as etapas nacionais organizadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). De acordo com a secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), de 28 de julho a 3 de agosto, será a vez de Água Boa sediar as disputas estaduais da categoria A, de 15 a 17 anos. Nessa nova etapa, os esportes individuais também passam a fazer parte dos jogos, com competições em Várzea Grande, de 19 a 24 de setembro.

Ainda de acordo com a Secel, as etapas regionais classificatórias dos Jogos Escolares da Juventude terminaram, ontem. A região esportiva nordeste foi a última a ter suas escolas disputando, em Porto Alegre do Norte, as vagas. 14 escolas representaram os municípios de Alto Boa Vista, Confresa, Porto Alegre do Norte, Novo Santo Antônio, São Felix do Araguaia e Vila Rica.

As fases regionais da competição reuniram, de maio a julho deste ano, cerca de sete mil alunos-atletas de 300 instituições de ensino públicas e privadas de 119 municípios mato-grossenses. Atualmente, o evento é considerado a maior competição escolar do Estado.

Em todos os municípios-sede, a abertura dos Jogos contou sempre com arquibancadas lotadas e grande envolvimento de público. As cerimônias de abertura oficial trouxeram espetáculos à parte, combinando a entrada das delegações, apresentações artísticas-culturais e acendimento da tocha que simbolizava o início da competição escolar.

“A população foi muito receptiva e incentivou o esporte educacional por todas as cidades por onde a competição passou. Esperamos que o público também marque presença e faça parte do espetáculo na fase estadual que começa já na próxima semana”, disse o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Allan Kardec.