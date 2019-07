/ / Sorriso Hornets leva melhor no clássico contra os Coyotes

Por Julio Tabile

O Sorriso Hornets venceu o Sino p Coyotes, sábado à tarde, por 31 a 20, na segunda rodada da rodada da Conferência Centro-Oeste, Liga BFA o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano (série A).

Os Hornets com grandes investimentos foram 11 contratações para a temporada, cravam a segunda vitória, tinham vencido na estreia em casa, o Cuiabá Arsenal por 16 a 03.

Os Coyotes amargam a segunda derrota, o time do Nortão havia perdido para o Rondonópolis Hawks por 45 a 33, a estreia.

Os próximos duelos serão no final de semana, Coyotes e Arsenal em Sinop e Hawks x Hornets no sul do Estado.

O jogo:

O estádio Gigante do Norte recebeu um bom público para acompanhar o clássico. Logo no começou, os Hornets efetuaram dois towdouw, com jogadas de profundidade, garantindo tranquilidade no jogo.

Os Coyotes usaram a grande força da equipe, a defesa, e neutralizaram as principais investidas nos Hornest, o que fez a partida ficar equilibrada. O ataque do Sinop também funcionou e a equipe foi até a zona de pontuação e marcou dois towdouw. O primeiro quarto terminou com a diferença de 3 pontos para Sorriso, 16 a 13.

No segundo tempo, Sorriso voltou melhor e disparou, explorou bem a linha veloz e os passes precisos, abrindo para 31 pontos.

Os Coyotes fizeram dois towdouw na sequência, mas não foi suficiente para ultrapassar o adversário, que levou a melhor e venceu por 31 a 20.

“Nossa força é o conjunto. As contratações se adaptaram bem as condições do clima aqui no Estado e com o grupo, o que colabora para vencermos. Foi um grande jogo e melhor, o resultado”, pontuou o linha defensiva dos Hornets, Adilson Leite.

Já os Coyotes estão dentro do planejamento para a temporada. Apostar em jogadores das categorias de base e buscar ao menos duas vitórias nesta Liga BFA.

“Sonhar com título está longe do que planejamos, mas vamos vencer, disso a torcida pode acreditar. Ainda temos mais quatro jogos e vamos em busca dela”, garantiu o presidente e Quarterback do clube, Ricardo Bonadimann.