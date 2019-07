/ / Sobrinho que arrancou coração de tia em Sorriso é transferido para Sinop e tenta enforcar reeducando

Lumar Costa da Silva, de 28 anos, tentou matar um jovem, de 19 anos, enforcado, ontem no final da manhã, após ser transferido da cadeia de Sorriso para o presídio Ferrugem em Sinop. As informações foram registradas na delegacia de Polícia Civil por um agente penitenciário, que relatou ter ouvido gritos de socorro, no camburão, e flagrou a tentativa de enforcamento. Não foi informado, no documento policial, o motivo da desavença e por que o jovem está preso. Não foi informado se Lumar ficará em um setor separado dos demais reeducandos no Ferrugem.

Lumar confessou que matou a sua tia, Maria Zélia da Silva Cosmos, 55 anos , a facadas e arrancou o coração dela, no último dia 2, em Sorriso. Além disso, afirmou não se arrepender do bárbaro crime e admitiu ser usuário de drogas. “Eu matei ela mesmo e não me arrependo de ter matado. Ela mereceu morrer. Ela ficou me difamado, me chamando de ‘viado’ e arrumando confusão. Eu só queria a paz, mas ela ficou insistindo em fazer isso. Tinha tomado LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) no mesmo dia. Não tinha planejado (o crime). Quando eu tomei (a droga), falei, agora vai. É hora dela morrer. A arma do crime peguei lá mesmo, estava na cozinha”, disse Silva. A versão ainda está sendo investigada e poderá ser confrontada com depoimentos de familiares.

Ele foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e pode pegar pena de 12 a 30 anos de reclusão, O brutal assassinato foi em uma residência na rua Rio Negro, no bairro Vila Bela. A filha de Maria disse que ele apareceu em sua casa, no mesmo bairro, com o coração de Maria em uma sacola plástica, confessando o assassinato. Em seguida, furtou o veículo Citröen e fugiu. A filha disse que foi até a residência da mãe e a encontrou morta.

O delegado de Polícia Civil em Sorriso, André Ribeiro, que ouviu depoimento de Lumar um dia após o crime, disse q ue “é um monstro este cara, um animal”. A justiça decretou a prisão dele.