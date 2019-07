/ / Sobe para 4 número de mortos na colisão com carreta e ônibus entre Nova Mutum-Posto Gil

Um homem, uma mulher e uma criança ocupantes da carreta ( marca e modelo não informados) e o motorista do ônibus da empresa Satélite, com placas de Goiânia (GO), morreram no violento acidente que ocorreu, ontem, por volta das 23h, na BR-163 entre Nova Mutum-Posto Gil. Um GM Cobalt, com placas de Lucas do Rio Verde, também se envolveu na colisão. Além disso, duas pessoas foram encaminhadas em estado grave ao hospital de Nova Mutum. As informações foram confirmadas pela concessionária que administra a rodovia. As identidades ainda não foram informadas.

Ainda de acordo com a concessionária, a carreta transportava cimento e houve derramamento da carga. As duas pistas da rodovia foram fechadas para atendimentos as vítimas. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) encerrou as análises de como ocorreu o acidente por volta das 6h10. Na sequência, as equipes da concessionária realizaram a limpeza da pista para liberação do tráfego que ocorreu por volta das 6h23. O procedimento é importante para remoção de resíduos e destroços, evitando incidentes ou até mesmo novos acidentes.

nicialmente, uma fonte do Corpo de Bombeiros informou que a primeira estimativa é que seriam aproximadamente 30 pessoas feridas que foram socorridas pelas equipes da Rota Oeste, bombeiros e em ambulâncias da prefeitura e levadas aos hospitais em Nova Mutum e Diamantino “com ferimentos leves e graves”. Devido a grande quantidade de feridos a corporação convocou soldados que não estavam de serviço para ajudar no socorro. Cerca de 8 viaturas foram usadas para transportar os feridos.

A colisão foi frontal entre a carreta e o ônibus – e o carro teria batido atrás- a aproximadamente 50 km de Mutum. O ônibus saiu de Peixoto de Azevedo e seguia para Imperatriz, no Maranhão com 26 passageiros.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

Só Notícias/Editoria/Cleber Romero (fotos: reprodução)