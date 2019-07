/ / Sistema do Ibama volta a operar e Sindusmad diz que prejuízo é incalculável para setor madeireiro

O Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) do IBAMA, responsável pelo transporte e venda de madeira, através do Documento de Origem Florestal (DOF), licença obrigatória para o controle de origem, transporte e armazenamento de produto e subprodutos florestais, voltou a operar, ontem, no final da tarde. Foi mais de uma semana ‘fora do ar’ e com instabilidades para as indústrias terem acesso e fazerem os procedimentos para concluir negócios. O problema causou muitos prejuízos para madeireiras em todo Mato Grosso.

“Oito dias parado. Prejuízo incalculável. Imagina, Mato Grosso inteiro, na verdade o Brasil ficou parado no setor de base florestal, oito dias !”, criticou o ex-presidente e membro efetivo da diretoria do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad), Sigfrid Kirsch. “Todas as indústrias paradas. Todo mundo sem faturar, sem nada. Incalculáveis os prejuízos. Estamos tomando as providências, o jurídico (Sindusmad) vai ver o que vai ser possível fazer para resolver isso de uma vez por todas. Quem tem que dar solução para nós é o Ibama, o sistema é dele. Falaram para nós que foi colocado tudo novo e não vai se repetir. Vamos esperar, agora, para ver o que acontece”, acrescentou, em entrevista, ao Só Notícias.

O Sindusmad já havia apontado que “o problema é recorrente, e diversas vezes o sistema de comunicação entre os órgãos competentes, estadual e federal, é falho e antiquado. Deve-se unificar os sistemas em um só, para que a classe não seja prejudicada, ou, o Ibama deve apresentar outros mecanismos de alternativa para escoamento dos produtos quando o sistema apresentar erros”.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis não deixou claro o que causou o problema. O mais “recente” comunicado, em seu site, é apenas do último dia 25. “Os sistemas de informação do Ibama estão fora de funcionamento devido a falhas operacionais. Os reparos e atualizações necessárias estão sendo realizados e tão logo sejam concluídos os mesmos serão restabelecidos”, informou a coordenação-geral de Tecnologia da Informação sem mencionar mais detalhes.