/ / Sicoob Norte MT promove Dia C voltado às mães de crianças com deficiência

O Dia do Cooperativismo (Dia C) foi celebrado pelo Sicoob Norte MT com uma série de ações no município de Sinop com as mães do Projeto Vidas Extraordinárias (PROVE) – iniciativa que ampara famílias carentes de crianças com deficiência. O evento ocorreu no sábado (6) e contou com a participação de 20 voluntários da cooperativa.





A iniciativa foi realizada em parceria com os cursos de Psicologia e Estética da Faculdade Fasipe. As atividades aconteceram no Colégio Objetivo Albert Sabin. As mães do projeto puderam participar de palestra sobre educação financeira, roda de conversa com a equipe de Psicologia da Fasipe, além de momentos de beleza com massagem, maquiagem, sobrancelhas, entre outros.





Durante o Dia C, o Sicoob Norte instalou ainda um estande com informações importantes a respeito de abertura e gerenciamento de conta, apresentação de produtos e serviços.





PROVE

O PROVE tem como objetivo a conscientização da sociedade das realidades enfrentadas pelas crianças com alguma deficiência neurológica, o diagnóstico precoce, a intervenção terapêutica intensiva e integrada, e a desmistificação da deficiência, provando que um diagnóstico não é a sentença de uma vida sem perspectivas. Além disso, busca também obter recursos financeiros para promover o custeio de exames, consultas especializadas, compra de medicamentos, alimentação especial, fraldas, órteses, cadeiras de rodas e o custeio de terapias destinadas às crianças com deficiências cujas famílias não possuem recursos para arcar com os custos desses do tratamento.





Para contribuir com o projeto entre em contato pelos telefones: (66) 99617- 8822 (Paula) ou 066 98111- 8814 (Ana Paula). Mais informações: https://bit.ly/2ZkbuSl

Pau e Prosa Comunicação