/ / Servidores Municipais participam de capacitação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil

Todas as equipes da saúde e também das CMEIs irão participar da capacitação

Esta semana a Secretaria de Saúde através da coordenadora do NASF, Danieli Buzzacaro está realizando a capacitação de turmas da saúde sobre a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) ação do Ministério da Saúde. A primeira turma a ser capacitada foi a do PSF Vida Nova. Nesta semana foi à vez da equipe do Centro de Saúde Doutor Henrique Souza Chaves. No entanto segundo Danieli todas as equipes receberam a capacitação entre elas estão; a equipe do PSF Sol Nascente e a equipe 2 do Centro de Saúde.

Os objetivos desta capacitação são; Discutir a prática do aleitamento materno e da alimentação complementar no contexto do processo de trabalho das UBS. Discutir ações de promoção, de proteção e de apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar visando a sua implementação ou fortalecimento de ações já implementadas. Além das equipes de saúde nesta mesma estratégia todas as equipes das CMEIS Padre Antônio e Vovó Camilo, incluindo a extensão também serão capacitadas.

Para a coordenadora do NASF, Danieli Buzzacaro o aleitamento materno tem uma importância exclusiva para a alimentação do bebê nos primeiros meses de vida, e como os pais têm muitas dúvidas nessa fase, este trabalho de capacitação dos profissionais da saúde tem como objetivo levar mais conhecimento aos pais.

“Sabemos da importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e mantido até os dois anos ou mais e também da importância da alimentação complementar. É na alimentação complementar que a criança começa a provar os novos sabores, sendo importante para a formação de hábitos alimentares futuros. Hábitos estes que interferem diretamente em doenças crônicas como obesidade, diabetes mellitus e hipertensão arterial. E, assim como os pais e responsáveis têm muitas dúvidas nessa fase da alimentação complementar, também os profissionais de saúde e de educação, muitas vezes não têm todas as informações que são muitas, necessárias para amparar e promover a alimentação complementar da melhor maneira, por isso, essa capacitação usa metodologias ativas, fazendo os profissionais refletirem sobre sua abordagem e processo de trabalho, bem como aprendendo de maneira prática toda as informações para promover a alimentação complementar saudável junto com os pais e responsáveis”, concluiu Danieli.

Departamento de Cultura realiza confraternização do primeiro semestre de 2019 no Centro Cultural

A confraternização com tema de festa julina contou com apresentações das crianças, comidas típicas e muita animação

Nesta quarta-feira (10) a Prefeitura Municipal de Vera através do Departamento de Cultura/ Secretaria de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), realizou uma confraternização do primeiro semestre de 2019 para as crianças que participam das oficinas. Os pais e responsáveis também estiveram presentes. A confraternização foi realizada com tema de festa julina, e contou com apresentação das oficinas de balé, siriri, de música e artesanato. Além das belíssimas apresentações das crianças que estavam muito empolgadas a festa teve ainda uma mesa composta por quitutes doces e salgados.

De acordo com o chefe do departamento de Cultura de Vera, Rodrigo Gomes, o evento marca o fim do primeiro semestre de 2019 e a sua avaliação deste semestre é muito positiva. “Quero em primeiro lugar agradecer a Administração Municipal por acreditar neste projeto do Centro Cultural, Esportivo e Social que foi semeado no ano de 2017 e no ano de 2018 conseguimos o prédio e colocamos em execução. Este ano nós tivemos o desenvolvimento das oficinas de artesanato, música, siriri, balé e jazz como também a Banda Municipal e a nossa Fanfarra que já são mais conhecidas pela comunidade. E é de grande valia esta confraternização no dia de hoje, pois tivemos aqui apresentações das oficinas, onde vimos o desenvolvimento das nossas crianças e a participação dos pais e a equipe cultura que mais uma vez eu quero destacar que é uma equipe fantástica e que sem eles não seria possível a realização deste dia de hoje. E quero agradecer também a parceria das Secretarias de Assistência Social e Educação para a realização das nossas oficinas”, destacou Gomes.

Dona Maria Judite que é avô de três crianças que participam das oficinas do Centro Cultural contou como é importante o trabalho desenvolvido com elas. “É muito importante este trabalho desenvolvido no Centro Cultural para as nossas crianças, porque eles não ficam na rua, eles não ficam fazendo arte. Eles vão para a escola de manhã e tem a obrigação de vir para cá passar as tardes. Eu tenho um neto aqui que ele toca de verdade, ele aprendeu a tocar todos os instrumentos aqui. E para mim é um orgulho e todo lugar que ele está tocando eu estou participando junto. Aqui é um lugar sensacional para as crianças. E tem o Rodrigo aqui que dá muita força para eles”, ressaltou Dona Maria Judite.

A secretária de Educação Cecília Gabriela Moraes esteve presente e expôs a importância do centro cultural e das atividades no desenvolvimento educacional das crianças. “É muito significativo o trabalho desenvolvido aqui, contribuindo para o aprendizado na escola, onde nós temos as crianças que participam aqui e outro horário estão na escola. E todas as atividades realizadas por elas, contribuem para a psicomotricidade, as atividades culturais, as esportivas e sociais por que aqui é um conjunto dessas atividades. A música, a dança que são expressões que vão contribuir para todo o aprendizado em todas as disciplinas”, concluiu Gabriela.

Por Dieny Vieira