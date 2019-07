/ / Servidores da Secretaria de Educação passam por formações em período de recesso escolar

As capacitações foram feitas por setores e mais de 300 servidores foram capacitados em aproximadamente 15 dias

A formação dos servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto teve início no dia 15 de julho logo no começo das férias escolares de julho, com o curso de primeiros socorros. O curso foi ministrado para uma turma exclusiva da Educação, em parceria com o Sindicato Rural de Vera e o Senar-MT. No dia 18 de julho a formação foi voltada para a equipe de apoio da manutenção escolar. As zeladoras das Escolas Municipais e CMEIs participaram de duas palestras a primeira sobre Normas de Trabalho ministrada pelo controlador Interno Municipal Elson dos Santos. E a segunda ministrada pela Coordenadora Pedagógica da Secretaria de Educação Alessandra Paruci, sobre Relações Interpessoais.

Em seguida no dia 19 a capacitação foi realizada para as Monitoras, TDIs e Professoras dos CMEIs. Os servidoras participaram desta formação onde o foco era a interações e brincadeiras na educação infantil. No dia 26 foi à vez das merendeiras das escolas municipais e dos CMEIs receberem a capacitação com a nutricionista da Educação Priscila Boek, sobre técnicas de alimentação escolar. Nesta segunda-feira (29) fechando o ciclo de formações foi realizado no Centro de Eventos Olímpio Giacomelli, o Encontro Pedagógico com os professores e gestoras das escolas municipais e CMEIs de Vera. O encontro teve início às 08h com a palestra da fonoaudióloga Fernanda Bedin, falando sobre orientações fonoaudiológicas no âmbito escolar, funcionamento do cérebro, processamento auditivo central, distúrbios de leitura e escrita e estratégias de trabalho e consciência fonológica.

Às 09h na sala de reuniões também no centro de eventos os condutores do transporte escolar também foram capacitados. Recebendo orientações em conformidade com a instrução normativa do transporte escolar municipal e regulamentação da SEDUC-MT. A palestrante foi ministrada pelo Controlador Interno Municipal Elson dos Santos. Para a secretária de Educação, Cecília Gabriela Moraes, o mês de julho foi bastante intenso para a Secretaria é muito gratificante.

“Foi muito gratificante termos promovido toda essa programação voltada especialmente aos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino. Tivemos um momento específico com cada setor, ficando apenas a equipe de secretários escolares para serem capacitados no mês de agosto. Realizamos oficinas, interações e orientações para todos os setores com toda a atenção às equipes. Organizamos oficinas pedagógicas com temáticas que vêm somar com o trabalho desenvolvido no dia a dia das instituições de ensino. Nossa intenção foi no sentido da motivação uma equipe motivada realiza suas funções com mais qualidade”, destacou a secretária.

Cecília salientou ainda que a Secretaria de Educação é mais numerosa da Administração Municipal. “A Secretária Municipal de Educação é a mais numerosa, portanto, ter atingido com êxito esta vasta programação, tratando a todos com a mesma atenção. Incluindo coffee break em todas as reuniões indistintamente, pois é também um momento de união, de encontro, de troca de experiências entre os servidores. Ficamos muito satisfeitos com o resultado, com essa aproximação e com a oportunidade de conversarmos sobre o nosso trabalho. Em todos os momentos registramos que o princípio a filosofia do funcionalismo público implica compreender que o servidor público é quem serve ao público, assim sendo é um trabalho social que atinge toda a população verense”, finalizou Gabriela.

