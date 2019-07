/ / Secretário de Saúde convida população de Vera para prestigiar a reinauguração da Farmácia Municipal

A Farmácia Municipal de Vera passou por uma reforma e revitalização total, o evento será no próximo sábado (27) às 08h30

No próximo sábado dia 27 de julho a cidade de Vera comemora 47 anos de fundação e quem recebe o presente como sempre é a população verense. Nesta data será realizada a partir das 08h30 da manhã a reinauguração da Farmácia Municipal. Ela recebeu uma reforma geral e foi totalmente reestruturada para melhor atender aos munícipes. O trabalho demorou cerca de dois meses para ser concluído e contou com o trabalho da equipe da Secretaria de Obras.

De acordo com o Secretário de Saúde Waldir Alessandro Gabriel, a obra foi realizada pensando sempre em melhor atender ao cidadão verense que necessita da Farmácia. “Assumimos aqui em 2017, pegamos a farmácia de uma forma que não estava dentro da legislação, e tivemos que arrumar a parte de documentação, a parte interna e burocrática e tivemos que adequar ela, e viemos adequando ela devagar. Fizemos três reformas. E com esta reforma de agora nós vamos finalizar. Hoje a farmácia se encontra apta 100% para trabalhar com a documentação toda certinha dentro das normas e dentro da adequação que o ministério da saúde pede e o CRF também exige que as adequações sejam realizadas. Aumentamos a parte interna de medicamentos e a quantidade de medicamentos. E hoje a farmácia graças a Deus está adequada para atender os nossos pacientes e toda a população de Vera”, ressaltou o secretário.

Além da estruturação burocrática o espaço físico também foi adequado e melhorado pensando no atendimento a sociedade verense quem nos conta como ficou a estrutura da Farmácia e a Farmacêutica Katya Santana. “A reforma veio para melhorar a recepção aqui e o ambiente interno, melhorando o armazenamento dos medicamentos para deixar conforme a legislação o que é cobrado tanto pela Vigilância Sanitária, quanto pelo Tribunal de Contas. E a parte da recepção, que agora ficou um local propício para o aguardo de atendimento, com a parte de cadeiras e os banheiros”, destacou Katya.

Waldir finalizou convidando toda a população verense para comparecer a reinauguração da Farmácia. “Então quero convidar a população de Vera, para comparecer aqui na Farmácia para prestigiar a reinauguração. Nesta sábado (24) às 08h30. Para conhecer o novo espaço da nossa Farmácia, quem usa a Farmácia hoje sabe como ela mudou. E mudamos para melhorar o atendimento para o nosso munícipe”, concluiu

Por

Dieny Vieira