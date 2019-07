/ / Secretaria de Assistência Social finaliza oficina de técnicas de artesanato em E.V.A

Aluna, professora e coordenadora avaliam oficina como positiva

Na última sexta-feira (12) foi finalizada a oficina de técnicas em E.V.A, que teve início no dia 08 de julho. A oficina foi totalmente gratuita e ministrada por uma equipe que vem de fora, onde foram confeccionadas decorações de suculentas e bonecas de E.V.A. A oficina foi aberta para toda a população verense. Ao todo participaram da oficina cerca de 40 alunas divididas em duas turmas, nos períodos vespertino e noturno.

Trabalhar com o E.V.A. é muito fácil e prazeroso. O E.V.A é um material muito barato e fácil de encontrar, mas que permite a criação de diversas peças, como lembrancinhas infantis, capas de caderno, painel para festas, suculentas e lindas bonecas, além de uma infinidade de coisas lindíssimas! A produção dessas bonecas normalmente é feita por artesãs que dominam as técnicas necessárias para trabalhar com este material. Dessa forma, com simples folhas emborrachadas, elas podem criar peças incríveis e delicadas.

Este foi o foco da oficina realizada pela Secretaria de Assistência Social de Vera. A professora Joseane Nascimento que ministrou a oficina falou do aproveitamento das alunas e que espera que elas possam usar os conhecimentos para ter uma renda extra. “Eu tive uma boa impressão das meninas, elas são muito atenciosas. Eu acho que elas tiveram um bom proveito do curso. Creio que todas ficaram muito felizes e satisfeitas, dá para ver no jeitinho delas. E é sempre bom conhecer pessoas novas e estar acompanhando o projeto do CRAS aqui de Vera. A Primeira Dama Rosângela e a Clarice nos receberam super bem. E eu fiquei muito satisfeita. Eu acho que além de ser uma forma de passar o tempo dessas alunas ocupando a cabeça com coisas boas. É uma forma também de ganhar dinheiro”, salientou Joseane.

As bonecas de E.V.A são utilizadas para várias finalidades, como para decorar casamentos, festas infantis, formaturas, batizados, aniversários, bodas, e onde mais a imaginação permitir. Além de decorar eventos, as bonecas podem enfeitar com muito estilo todos os ambientes infantis, como quartos, escola, espaço de lazer. Clarice Dalpasquale de Amorim, Chefe de Departamento de Programa e Projetos avaliou como positiva a oficina.

“Essa oficina vai ser muito aproveitada pelas meninas. Elas aprenderão a fazer as suculentas e as bonecas em E.V.A, e se elas continuarem a aplicar o que elas aprenderam aqui na oficina, elas vão ter uma complementação da renda muito boa, por que tudo que elas fizeram aqui ficou muito lindo. Eu acho que foi muito positivo, foi muito bom o aproveitamento temos mais um turma finalizando o curso a noite de 28 alunas. E as meninas não faltaram nem um dia, então o aproveitamento foi de 100%”, ressaltou Clarice.

Sueli Palmeira disse que aproveitou muito o curso e já vai comprar os materiais para continuar o trabalho. “Eu amei o curso. Não faltei nenhum dia, achei a técnica muito fácil. E já vou comprar o material para continuar a fazer as suculentas e as bonecas em casa, além de ajudar a gente e ocupar nosso tempo, ainda vai me ajudar a ter uma renda extra. Eu gostei muito de aprender a fazer esta bonequinha, foi o que eu mais gostei do curso”, concluiu Sueli.

Servidores da Secretaria de Educação e Vera participam de curso de primeiros socorros

O curso é uma parceria entre o Senar, Sindicato Rural e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Teve início na manhã desta segunda-feira (15) o Curso de Primeiros Socorros que está sendo ministrado para os servidores da Secretaria de Educação de Vera entre os profissionais estão; gestoras, motoristas, TDIs, monitoras e equipes de apoio. A capacitação terá duração de três dias, e está sendo ministrada no auditório do Centro de Eventos Olímpio Giacomelli. O curso é gratuito, e está sendo realizado através de uma parceria entre o Senar-MT, o Sindicato Rural e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Vera.

Os Primeiros Socorros são procedimentos de emergência, os quais devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de morte, com o intuito de manter sinais e vitais, procurando evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra. É uma ação individual ou coletiva, dentro de suas devidas limitações em auxílio ao próximo, até que o socorro avançado chegue para prestar uma assistência mais minuciosa e definitiva.

O instrutor do Senar-MT Luciano Lozich, explicou que o curso visa ajudar os servidores a salvar e dar manutenção a vida. “A importância deste curso é justamente salvar vidas. Estamos ministrando este curso para isso, mas uma parte principal que eu abordo em meus treinamentos é que quem vai salvar vidas, não pode se tornar outra vítima, conseguindo realizar os primeiros socorros e solicitar ajuda. Isso é o primordial. Após realizar este curso os profissionais estão totalmente capacitados para realizar os primeiros socorros, realizando a manutenção da vida”, ressaltou o instrutor.

Cecilia Gabriela Moraes secretária de Educação, Cultura e Desporto de Vera, expôs a importância do treinamento para os profissionais da educação. “Em 2018 solicitamos ao Senar, através do Sindicato Rural este curso com uma turma específica para os profissionais da educação. Foi possível inscrever alguns servidores das funções em que há maior necessidade desse preparo; condutores do transporte escolar, monitoras, técnicas em desenvolvimento infantil (TDI’S) e professores. O curso é extremamente importante para adquirir conhecimentos que vão ajudar a identificar situações de emergência e a forma correta de agir aplicando as técnicas de segurança. Esse treinamento pode contribuir muito em diversas situações fazendo o atendimento inicial à vítima e, principalmente pode salvar vidas. Agradeço ao Sindicato Rural e ao Senar pela parceria e valiosa contribuição com a capacitação das equipes da Educação Municipal”, concluiu Gabriela.

Por Dieny Vieira