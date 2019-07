/ / Samuel entra na lateral e Luverdense tem que vencer Volta Redonda para se afastar do rebaixamento

O Luverdense viajou hoje, ao Rio de Janeiro, onde domingo enfrenta o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Precisando desesperadamente de uma vitória para sair da zona de rebaixamento, o técnico Júnior Rocha, fez uma mudança. É na lateral esquerda, onde o titular Jeferson Recife, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e jogará Samuel Balbino.

O time viajou escalado com Edson, Da Silva, Hélder, Lucão e Samuel Balbino; Evandro, Juninho Tardelli, Kauê e Gabriel Honório; Anderson Ligeiro e Tozin.

Se vencer e o Tombense empatar, o Luverdense ja sai da zona da degola. O time de Lucas faz contas para se manter na Série C. São cinco jogos que tem para disputar e precisa vencer ao menos três para evitar a queda para a Série D: Volta Redonda, o Boa Esporte e o Atlético do Acre, fora de casa. Em Lucas do Rio Verde, encara o Ypiranga de Erechim e o Paysandu.

A partida com início as 15h do domingo, terá a arbitragem de Zandick Gondim Alves Junior do Rio Grande do Norte, auxiliado por Lorival Candido das Flores e Jean Marcio dos Santos.

Classificação Grupo B

1 São José-RS – 22 pontos

2 Juventude – 20

3 Volta Redonda – 19

4 Remo – 19

5 Ypiranga (RS) – 18

6 Paysandu – 18

7 Boa Esporte – 14

8 Tombense – 13

9 Luverdense – 12

10 Atlético (AC) – 8