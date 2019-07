/ / Receita Federal faz estudos para implantar porto seco em Sinop

A equipe técnica da Receita Federal está elaborando estudo para a viabilidade de implantação de porto seco em Sinop e definição do local. O secretário especial da Receita, Marcos Cintra, já garantiu a prefeita Rosana Martinelli (PR) que Sinop terá um terminal alfandegário que agiliza importações e exportações. O porto seco, conhecido também como Estação Aduaneira do Interior (EADI), é um terminal controlado pela Receita onde são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem. Os portos do interior foram criados como opção logística para desafogar a movimentação de mercadorias em zonas primárias (portos e aeroportos).

“Queremos colocar Sinop como um grande polo de desenvolvimento de indústrias do Estado de Mato Grosso. E passa pelo porto seco. Nós estivemos em Brasília protocolando na Receita Federal pedido da abertura e possibilidade desse porto seco aqui no município. Fizemos o pedido, agora a Receita está fazendo o estudo técnico da viabilidade para que possa iniciar o processo licitatório da vinda do porto. Os investimentos são de iniciativa privada, mas são organizados pela Receita. Quem libera porto seco é a Receita. Tivemos o sinal verde, esse aval, que agora vai se concretizar através do estudo de viabilidade”, disse Rosana, ao Só Notícias.

“A importância desse porto seco é que ele promove o desenvolvimento, facilita para as empresas exportadoras, principalmente de grãos. A partir do momento da liberação aqui, já é considerada exportada a sua mercadoria. Não precisa levar para Paranaguá (PR), Porto de Santos (SP) ou de São Francisco. A partir do momento, em que é colocada a mercadoria aqui, já é considerado exportado. E, principalmente não só os grãos, que é mais forte, hoje, na nossa região, mas também como outros produtos como madeiras. Esse porto não é só para Sinop e sim para todo o Estado e qualquer pessoa que quer usar”, concluiu.

Em Mato Grosso, Cuiabá é a única cidade que dispõe de um porto seco.

Só Notícias/David Murba (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo)