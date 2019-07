/ / Rafael Lima enaltece intertemporada do Coritiba e projeta um segundo semestre muito melhor

Com o final da Copa América, a bola voltará a rolar nas principais competições do futebol brasileiro. O Coritiba, por exemplo, volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Criciúma em compromisso válido pela nona rodada da Série B.





Uma das lideranças da equipe, Rafael Lima fez questão de valorizar o período de treinamentos que o Coxa teve em virtude da parada da Copa América. “Foi bastante importante, pois o nosso treinador pôde fazer ajustes necessários. Agora teremos a retomada da competição e vejo um Coritiba pronto para fazer um segundo semestre muito melhor do que foi o primeiro”, declarou o zagueiro que já subiu à Série A vestindo as camisas da Chapecoense e do América Mineiro.





Experiente, Rafael Lima agora busca consolidar seu espaço entre os titulares do alviverde. “Sou um jogador, independente de estar jogando ou não, que sempre dou o meu melhor nos treinamentos.





Nunca desanimei e sabia que minha hora iria chegar novamente. Agora espero ter mais oportunidades. O Coritiba tem excelente defensores e todos estão preparados para ajudar o clube. A briga pela titularidade será grande e quem ganha com isso é o clube, que fará de tudo para consolidar o acesso no final da temporada”, concluiu.

Foto: Divulgação/Coritiba

Assessor de Imprensa