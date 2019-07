/ / Quatro são presos com cocaína e arma com munições em Peixoto de Azevedo

Os quatro homens foram presos pela Polícia Militar com porções de cocaína e um revólver calibre 38 com três munições, em um estabelecimento comercial, no centro de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), ontem à noite.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram no local os suspeitos tentaram fugir, mas não conseguiram. Um deles foi flagrado tentando dispersar a arma em um canto do estabelecimento.

Durante a busca pessoal, foram encontradas no bolso de um dos suspeitos as porções de droga. Além disso, foram apreendidas próximo ao meio-fio, as três munições de calibre 38.

Os quatro foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.