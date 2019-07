/ / PSL começa encaminhar pré-candidaturas a prefeito nas principais cidades de Mato Grosso

O PSL de Mato Grosso prepara um “grande” ato de filiação em Cuiabá para o dia 17 de agosto, um sábado. A intenção do partido, segundo o presidente no estado, deputado federal Nelson Barbudo, é atrair novos integrantes visando as eleições municipais do ano que vem e prepará-los para o processo eleitoral de prefeito e vereadores. Além dele, está confirmada a participação da senadora Selma Arruda e dos deputados estaduais Sílvio Fávero e Delegado Claudinei.

A programação, que não está fechada nem tem local definido, prevê atendimento aos novos filiados pela manhã e a tarde está reservada para palestras de qualificação aos futuros candidatos a prefeito e vereador.

“Você que quer ser um vereador, venha conosco porque terá orientadores para que sejam tomadas as decisões. Já estamos perto das eleições municipais e nós queremos ouvir o que a comunidade política do PSL tem para nos contar. Enfim, haverá um grande ato de filiação e queremos que você participe. Você da Executiva, traga o vice-presidente, os membros e aqueles que queiram participar das eleições municipais do ano que vem, vamos começar agora, já, e mostrar que o PSL é um dos maiores partidos de Mato Grosso”, convidou Barbudo pelas redes sociais.

Ao Só Notícias, Barbudo revelou que atualmente a sigla conta com cerca de 90 Executivas Provisórias montadas e que a intenção, para o processo eleitoral de 2020, é chegar a 130 municípios dos 141 existentes em Mato Grosso.

Mesmo com a preparação antecipada, Barbudo evitou a falar em nomes que serão apresentados e de possíveis candidatos a prefeito, inclusive em Cuiabá, onde o ex-presidente do partido e ex-deputado Victório Galli, migrou para o Patriota em busca de uma candidatura majoritária.